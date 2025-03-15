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АНАЛІТИКА

Мерц: Бундестаг схвалить ще 3 млрд євро на зброю для України

 

Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) та Зелені погодили виділення додатково трьох мільярдів євро на військову допомогу Україні в рамках перемовин про масштабне збільшення фінансування витрат на інфраструктуру і оборону, повідомив кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Політсили також дійшли згоди щодо підтримки у Бундестазі пакета законодавчих змін, які передбачають створення спеціального інфраструктурного фонду в розмірі 500 мільярдів євро і послаблення "боргового гальма" для видатків на оборону, що потребуватиме змін до Основного закону ФРН.

За словами Мерца, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив, що у разі схвалення цього пакета у парламенті, він готовий вивільнити додатково три мільярди на підтримку України.

Бундестаг має розглянути ці пропозиції 18 березня. Оскільки йдеться, зокрема, і про зміни Основного закону ФРН, схвалення пакета потребуватиме підтримки не менше двох третин членів як Бундестагу, так і Бундесрату.

Поступки Зеленим заради компромісу

За даними dpa, щоб отримати підтримку Зелених, ХДС/ХСС і СДПН погодились послабити "боргове гальмо" не лише для оборонних видатків, але й для видатків на кібербезпеку, цивільну безпеку, цивільну оборону, а також розвідувальні служби та підтримку держав, що зазнали нападу з порушенням міжнародного права.

Таким чином, видатки у цих сферах, які перевищують один відсоток валового внутрішнього продукту (ВВП), зможуть фінансуватися за рахунок кредитів.

Крім того, 100 мільярдів євро з інфраструктурного фонду на вимогу Зелених підуть на захист клімату та екологічно обумовлену трансформацію економіки.

У новому складі Бундестагу, який має почати роботу 25 березня, ХДС/ХСС, СДПН та Зелені не матимуть кваліфікованої більшості у дві третини голосів, тому консерватори і соціал-демократи прагнуть ухвалити відповідні зміни ще у діючому складі парламенту. Стовреня інфраструктурного фонду і видатки на оборону є наріжним каменем у їхніх переговорах про коаліцію.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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