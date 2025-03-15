Марк Карні склав присягу прем’єр-міністра Канади

Марк Карні 14 березня склав присягу прем'єр-міністра Канади.

59-річний колишній очільник центрального банку Канади Карні змінив на посаді Джастіна Трюдо після того, як днями переміг на виборах лідера владної Ліберальної партії.

Після вступу на посаду він наголосив, що Канада «ніколи, ні в якій формі не буде частиною Сполучених Штатів», і водночас висловив сподівання, що його уряд зможе знайти можливість співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа.

Очікують, що Карні може призначити дострокові вибори в Канаді протягом наступних двох тижнів.

Джастін Трюдо анонсував свою відставку у січні на тлі урядової кризи. Він очолював Ліберальну партію з 2013 року і був обраний прем'єр-міністром Канади у 2015 році.

Аналітики тоді зазначали, що відхід Трюдо може повернути на лідируючі позиції Консервативну партію Канади. У такому разі наступним прем'єр-міністром може стати її голова П'єр Пуальєвр, про якого схвально відгукувався Дональд Трамп.

Марк Карні - економіст, який очолював Банк Канади у 2008-2013 роках під час фінансової кризи. Пізніше він також був головою Банку Англії й радником Трюдо з економіки, але останнім часом критикував його за те, що прем'єр, на його думку, надто часто відволікається від цієї сфери.