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У Німеччині судитимуть ексменеджерів Siemens за постачання турбін у Крим
16:07 14.03.2025 |
Окружний суд Гамбурга розпочав кримінальне переслідування двох колишніх керівників промислового концерну Siemens, яких звинувачують у порушенні санкційного режиму через сприяння експорту газових турбін до анексованого Криму. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу суду.
Розслідування у справі про порушення санкцій було розпочато навесні 2024 року. Прокуратура Гамбурга висунула обвинувачення чотирьом громадянам Німеччини та ще одній особі з громадянством Франції та Швейцарії. Однак пізніше суд припинив розгляд звинувачень щодо трьох фігурантів через відсутність достатніх підстав для переслідування. Імена обвинувачених не розголошуються.
У Siemens наголосили, що не можуть коментувати судові процеси, але підкреслили, що справа не стосується концерну загалом, а обвинувачені більше не є його працівниками. У компанії Siemens Energy, що нині володіє турбінним бізнесом, також відмовилися від коментарів.
Згідно із санкціями ЄС і США, західним компаніям заборонено постачати енергоносії або енергетичне обладнання до Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Попри обмеження, у 2017 році газові турбіни Siemens були встановлені на двох електростанціях, що будувала РФ на півострові. Тоді в Siemens заявили, що продали турбіни російському замовнику, очікуючи, що вони будуть використані на території Росії, і не знали про їхній кінцевий маршрут до Криму.
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