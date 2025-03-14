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АНАЛІТИКА

У Німеччині судитимуть ексменеджерів Siemens за постачання турбін у Крим

 

Окружний суд Гамбурга розпочав кримінальне переслідування двох колишніх керівників промислового концерну Siemens, яких звинувачують у порушенні санкційного режиму через сприяння експорту газових турбін до анексованого Криму. Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу суду.

Розслідування у справі про порушення санкцій було розпочато навесні 2024 року. Прокуратура Гамбурга висунула обвинувачення чотирьом громадянам Німеччини та ще одній особі з громадянством Франції та Швейцарії. Однак пізніше суд припинив розгляд звинувачень щодо трьох фігурантів через відсутність достатніх підстав для переслідування. Імена обвинувачених не розголошуються.

У Siemens наголосили, що не можуть коментувати судові процеси, але підкреслили, що справа не стосується концерну загалом, а обвинувачені більше не є його працівниками. У компанії Siemens Energy, що нині володіє турбінним бізнесом, також відмовилися від коментарів.

Згідно із санкціями ЄС і США, західним компаніям заборонено постачати енергоносії або енергетичне обладнання до Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Попри обмеження, у 2017 році газові турбіни Siemens були встановлені на двох електростанціях, що будувала РФ на півострові. Тоді в Siemens заявили, що продали турбіни російському замовнику, очікуючи, що вони будуть використані на території Росії, і не знали про їхній кінцевий маршрут до Криму.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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