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Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-лютому впали на 20,4% р/р
16:01 14.03.2025 |
Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-лютому скоротився на 20,4% порівняно з тим самим періодом минулого року і становив 171,21 млрд юанів ($23,87 млрд), за даними міністерства торгівлі країни.
На обробну промисловість припало 47,82 млрд юанів, на сферу послуг - 120,49 млрд юанів.
ПІІ Великої Британії в КНР зросли на 87,9%, Німеччини - на 54,7%, Південної Кореї - на 45,2%, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".
При цьому за два місяці в країні було зареєстровано 7,574 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 5,8% перевищує їхню кількість за аналогічний період 2024 року.
Як повідомлялося, обсяг ПІІ за підсумками 2024 року впав на 27,1% і становив 826,25 млрд юанів. Це максимальний спад за всю історію підрахунків (з 2008 року).
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