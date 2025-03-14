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Росія використовує криптовалюти для торгівлі нафтою з Індією та Китаєм - Reuters
14:18 14.03.2025 |
Росія для обходу західних санкцій почала використовувати криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією.
Про це Reuters повідомили чотири джерела, які безпосередньо обізнані з цим питанням, передає Укрінформ.
Видання зазначає, що хоча Росія публічно заохочує використання криптовалют, а влітку минулого року ухвалила закон, який дозволяє платежі в цифровій валюті в міжнародній торгівлі, проте раніше ніде не повідомлялося, що РФ використовує криптовалюту в торгівлі нафтою.
Як розповіли джерела, деякі російські нафтові компанії використовують біткойн, ефір і стейблкоіни, такі як Tether, для здійснення конвертації китайських юанів та індійських рупій в російські рублі. Вони додали, що це невелика, але дедалі більша частина загальної торгівлі нафтою в Росії, яка, за даними Міжнародного енергетичного агентства, минулого року сягнула 192 мільярди доларів.
Співрозмовник видання, який є дослідником з фірми, яка відстежує використання криптовалют для обходу санкцій, повідомив, що Росія створила безліч систем, і USDT (Tether) - лише одна з них.
Криптовалюти вже допомогли Ірану і Венесуелі, які перебувають під санкціями США, підтримувати свою економіку, уникаючи використання долара, який є основною валютою для операцій на світовому ринку нафти. Росія пішла на цей крок після того, як Венесуела активізувала використання цифрової валюти в експорті нафти і палива після того, як Вашингтон знову запровадив санкції.
За словами одного з джерел, криптовалюта, ймовірно, продовжить використовуватися в торгівлі російською нафтою, навіть якщо санкції будуть зняті і долар знову можна буде використовувати. Вони додали, що це зручний інструмент, який допомагає проводити операції швидше.
Джерела видання навели приклад того, як працює така торгівля: китайський покупець російської нафти платить торговій компанії - посереднику в юанях на офшорний рахунок. Посередник конвертує кошти в криптовалюту і переказує їх на інший рахунок, а звідти вони надсилаються на третій рахунок в Росії і конвертуються в рублі.
За словами одного з джерел, знайомого з операціями російського нафтотрейдера, обсяг криптовалютних транзакцій в Китаї становить десятки мільйонів доларів на місяць.
За словами аналітиків, на традиційні валюти, як і раніше, припадає основна частина російських нафтових транзакцій, хоча існують й інші обхідні шляхи, наприклад, використання дирхаму ОАЕ.
Одна з російських криптовалютних бірж, Garantex, потрапила під санкції США у 2022 році та санкції ЄС минулого місяця. Минулого тижня платформа призупинила роботу після того, як Tether заблокував цифрові гаманці на своїй платформі.
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