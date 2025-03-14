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Європейська комісія представила оборонну стратегію, яка передбачає переозброєння блоку та посилення підтримки України
13:40 14.03.2025 |
Європейський Союз планує розпочати масштабний проєкт із розбудови оборонної промисловості, що має на меті стримування Росії та підтримку України на тлі скорочення військової присутності США у Європі. Відповідний проєкт так званої Білої книги з оборони отримало видання Politico.
Його розробили єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс та головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Наступного тижня документ буде представлений лідерам ЄС, але його остаточний зміст ще може змінитися.
Ключові пункти нової оборонної політики ЄС:
→ Перевага виробництву озброєнь всередині ЄС або в країнах-партнерах.
→ Спільні закупівлі озброєнь для здешевлення військових контрактів.
→ Спрощення фінансування оборонних проєктів.
→ Пріоритетне усунення критичних прогалин у безпеці, зокрема в системах ППО та військовій мобільності.
→ Скорочення бюрократичних процедур для інвесторів у сфері оборони.
Документ прямо визначає Росію як "екзистенційну загрозу для Євросоюзу" через її агресивну політику та воєнні вторгнення в сусідні країни. "Потреба у стримуванні російської агресії збережеться навіть після справедливого та тривалого миру з Україною", - наголошується у проєкті документа.
Першочерговим завданням визначено забезпечення України необхідними військовими ресурсами, особливо після призупинення військової допомоги США. "Без суттєвого додаткового фінансування Україна не зможе вести переговори про справедливий і тривалий мир із позиції сили", - йдеться у документі.
Документ наголошує на все більшій нестабільності підтримки Європи з боку США та закликає ЄС не покладатися виключно на американські гарантії безпеки: "Європа не може сприймати гарантії безпеки США як належне і повинна суттєво збільшити свій внесок у збереження НАТО".
Водночас у документі підкреслюється, що НАТО залишається основою колективної оборони Європи.
Оскільки США можуть обмежити чи навіть повністю зупинити постачання військових ресурсів для Європи, ЄС повинен розвивати власний військово-промисловий комплекс. Окремо пропонується механізм "спільних закупівель", що допоможе країнам ЄС економити кошти та отримувати кращі контракти.
Документ визначає пріоритетні сфери оборонних інвестицій у Європі:
1. Протиповітряна та протиракетна оборона.
2. Артилерійські системи.
3. Боєприпаси та ракети.
4. Дрони та системи боротьби з ними.
5. Військова мобільність.
6. Штучний інтелект, квантові технології, кібербезпека та електронна війна.
7. Захист стратегічних об'єктів та критичної інфраструктури.
Допомога Україні: більше зброї, навчання та співпраця
Окрім зміцнення власної обороноздатності, ЄС має намір:
* Поставити Україні 1,5 млн артилерійських снарядів.
* Передати нові системи ППО.
* Продовжити підготовку українських військових.
* Замовляти зброю в українського оборонного сектору.
* Залучити Україну до військових фінансових механізмів ЄС.
* Розширити військові коридори для транспортування техніки та військових в Україну.
Першочерговими кроками буде послаблення бюджетних обмежень для країн ЄС, щоб збільшити оборонні витрати. Досягнення домовленості між членами ЄС про спільне фінансування 35% оборонних витрат. Запуск Європейської програми оборонної промисловості на 1,5 млрд євро. Координація оборонних пріоритетів із НАТО.
Цей план означає, що Європа починає масштабне переозброєння та готується до довготривалої конфронтації з Росією, навіть після завершення війни в Україні.
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