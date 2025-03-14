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АНАЛІТИКА

Європейська комісія представила оборонну стратегію, яка передбачає переозброєння блоку та посилення підтримки України

 

Європейський Союз планує розпочати масштабний проєкт із розбудови оборонної промисловості, що має на меті стримування Росії та підтримку України на тлі скорочення військової присутності США у Європі. Відповідний проєкт так званої Білої книги з оборони отримало видання Politico.

Його розробили єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс та головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Наступного тижня документ буде представлений лідерам ЄС, але його остаточний зміст ще може змінитися.

Ключові пункти нової оборонної політики ЄС:

→ Перевага виробництву озброєнь всередині ЄС або в країнах-партнерах.

→ Спільні закупівлі озброєнь для здешевлення військових контрактів.

→ Спрощення фінансування оборонних проєктів.

→ Пріоритетне усунення критичних прогалин у безпеці, зокрема в системах ППО та військовій мобільності.

→ Скорочення бюрократичних процедур для інвесторів у сфері оборони.

Документ прямо визначає Росію як "екзистенційну загрозу для Євросоюзу" через її агресивну політику та воєнні вторгнення в сусідні країни. "Потреба у стримуванні російської агресії збережеться навіть після справедливого та тривалого миру з Україною", - наголошується у проєкті документа.

Першочерговим завданням визначено забезпечення України необхідними військовими ресурсами, особливо після призупинення військової допомоги США. "Без суттєвого додаткового фінансування Україна не зможе вести переговори про справедливий і тривалий мир із позиції сили", - йдеться у документі.

Документ наголошує на все більшій нестабільності підтримки Європи з боку США та закликає ЄС не покладатися виключно на американські гарантії безпеки: "Європа не може сприймати гарантії безпеки США як належне і повинна суттєво збільшити свій внесок у збереження НАТО".

Водночас у документі підкреслюється, що НАТО залишається основою колективної оборони Європи.

Оскільки США можуть обмежити чи навіть повністю зупинити постачання військових ресурсів для Європи, ЄС повинен розвивати власний військово-промисловий комплекс. Окремо пропонується механізм "спільних закупівель", що допоможе країнам ЄС економити кошти та отримувати кращі контракти.

Документ визначає пріоритетні сфери оборонних інвестицій у Європі:

1. Протиповітряна та протиракетна оборона.
2. Артилерійські системи.
3. Боєприпаси та ракети.
4. Дрони та системи боротьби з ними.
5. Військова мобільність.
6. Штучний інтелект, квантові технології, кібербезпека та електронна війна.
7. Захист стратегічних об'єктів та критичної інфраструктури.

Допомога Україні: більше зброї, навчання та співпраця

Окрім зміцнення власної обороноздатності, ЄС має намір:

* Поставити Україні 1,5 млн артилерійських снарядів.
* Передати нові системи ППО.
* Продовжити підготовку українських військових.
* Замовляти зброю в українського оборонного сектору.
* Залучити Україну до військових фінансових механізмів ЄС.
* Розширити військові коридори для транспортування техніки та військових в Україну.

Першочерговими кроками буде послаблення бюджетних обмежень для країн ЄС, щоб збільшити оборонні витрати. Досягнення домовленості між членами ЄС про спільне фінансування 35% оборонних витрат. Запуск Європейської програми оборонної промисловості на 1,5 млрд євро. Координація оборонних пріоритетів із НАТО.

Цей план означає, що Європа починає масштабне переозброєння та готується до довготривалої конфронтації з Росією, навіть після завершення війни в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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