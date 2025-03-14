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В ЄС розповіли, що може увійти до нового пакета санкцій проти РФ – джерело
13:32 14.03.2025 |
В ЄС заявили, що робота над новим, 17-м за рахунком, пакетом санкцій проти Росії триває, а також розповіли про те, що до нього може увійти.
Про це "Європейській правді" повідомив європейський дипломат.
За його словами, пріоритетними напрямками, які можуть бути включені до нового пакета санкцій, є подальші заходи проти так званого російського "тіньового флоту", а також обмеження транзитних шляхів для РФ через Балтійське море.
"Транзитні шляхи через Балтійське море дуже важливі для російської економіки. І ми знаємо, що "тіньовий флот" відіграє також дуже важливу роль. Ми дійсно хочемо зробити все можливе, щоб зупинити його або обмежити", - зазначило джерело "ЄП".
Крім того, до нового пакета можуть увійти санкції проти енергетичного сектора РФ.
Співрозмовник "ЄвроПравди" також висловив занепокоєння щодо того, що кожен новий пакет санкцій стає дедалі складніше ухвалювати.
"Нам потрібна одностайність, щоб рухатися далі щодо 17-го пакета. Це може бути непросто, враховуючи, наскільки складно нам було домогтися продовження чинних індивідуальних санкцій проти Росії", - сказав він.
Нагадаємо, 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України був ухвалений Євросоюзом 24 лютого - у третю річницю повномасштабного нападу 2022 року.
Раніше джерело "ЄП" повідомило, що посли ЄС у п'ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.
За даними джерел "ЄП", із санкційного списку вилучили імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.
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