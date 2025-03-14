Макрон збирає у Єлисейському палаці ключових виробників зброї

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю, 14 березня, збирає у Єлисейському палаці представників ключових французьких виробників зброї (Safran, Thalès, Naval Group, Dassault).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Також зазначається, що на зустрічі будуть присутні представники чотирьох тисяч малих і середніх підприємств оборонного сектора.

В ході зустрічі Макрон хоче дізнатись, чи здатні вони виробляти більше, як часто і якими темпами.

Зі свого боку, виробники шукають гарантій від французького уряду.

У четвер міністр промисловості Франції Марк Ферраччі зазначив, що уряд хоче покластися на виробників для збільшення "обсягів" оборонної продукції.

Нещодавно Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, зазначивши, зокрема, що РФ "перевіряє межі дозволеного у повітрі, морі, у космосі та за нашими екранами пристроїв".

Своєю чергою глава французького Міноборони Себастьєн Лекорню назвав "боєприпаси і радіоелектронну боротьбу" "нагальними проблемами" для Франції в найближчі роки.