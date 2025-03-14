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Велика Британія надасть 2 мільярди фунтів стерлінгів кредиту союзницьким урядам для закупівлі зброї британського виробництва – ЗМІ
12:34 14.03.2025 |
Велика Британія оголосила, що надасть кредити на загальну суму £2 млрд ($2,6 млрд) урядам країн-союзників для закупівель у британських оборонних компаній, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.
"Це є останнім кроком європейської держави, спрямованим на збільшення інвестицій у військовий потенціал під тиском президента Дональда Трампа", - зазначає видання.
Обсяг прямого кредитування UK Export Finance буде збільшено з 8 до 10 мільярдів фунтів стерлінгів, а додаткові кошти будуть спрямовані на британські оборонні компанії, що експортують ракети, літаки і бронетехніку, йдеться в повідомленні Казначейства, отриманому Bloomberg електронною поштою.
Згідно із заявою, це підвищення стане центральним елементом майбутньої оборонно-промислової стратегії уряду.
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