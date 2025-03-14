Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія надасть 2 мільярди фунтів стерлінгів кредиту союзницьким урядам для закупівлі зброї британського виробництва – ЗМІ

 

Велика Британія оголосила, що надасть кредити на загальну суму £2 млрд ($2,6 млрд) урядам країн-союзників для закупівель у британських оборонних компаній, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

"Це є останнім кроком європейської держави, спрямованим на збільшення інвестицій у військовий потенціал під тиском президента Дональда Трампа", - зазначає видання.

Обсяг прямого кредитування UK Export Finance буде збільшено з 8 до 10 мільярдів фунтів стерлінгів, а додаткові кошти будуть спрямовані на британські оборонні компанії, що експортують ракети, літаки і бронетехніку, йдеться в повідомленні Казначейства, отриманому Bloomberg електронною поштою.

Згідно із заявою, це підвищення стане центральним елементом майбутньої оборонно-промислової стратегії уряду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5270
  0,0194
 0,05
EUR
 1
 45,0007
  0,1637
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1492  0,04 0,10 41,7635  0,04 0,10
EUR 44,6538  0,14 0,30 45,4181  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5350  0,02 0,06 41,5500  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес