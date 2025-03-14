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АНАЛІТИКА

Oracle є основним кандидатом на участь в управлінні TikTok — The Information

 

TikTok має термін до квітня для завершення угоди про продаж компанії зі США, проте його майбутнє досі невизначене. Але як повідомляє The Information, Oracle є ключовим претендентом на роль хмарного партнера для керування TikTok у США.

Джерела, серед яких інвестори, банкіри та колишні керівники, знайомі з діяльністю ByteDance, повідомили, що компанія віддає перевагу Oracle перед іншими хмарними провайдерами.

До речі, з 2022 року TikTok вже зберігає дані американських користувачів на серверах Oracle, що підвищує ймовірність вибору цієї компанії для майбутнього партнерства.

Попри це, ByteDance, ймовірно, не планує повністю втрачати контроль над TikTok і прагне залишитися залученою до операційної діяльності платформи, тоді як Oracle виступатиме як технологічний партнер.

Крім того, президент США Дональд Трамп підтримує ідею участі Oracle в угоді.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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