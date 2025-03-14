Сербська частина Боснії ухвалила сепаратистські зміни конституції

Депутати Народної Скупщини (парламенту) сепаратистської Республіки Сербської схвалили проєкт нової конституції цього утворення, який суперечить конституції Боснії і Герцеговини і містить багато проблемних статей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Klix.

За проєкт проголосували 50 присутніх депутатів, вісім депутатів були "проти", а тих, хто утримався, не було. Загалом у Народній Скупщині 83 депутати, і значна кількість опозиціонерів взагалі не з'явилися на голосування.

Для ухвалення проєкту нової конституції була потрібна проста більшість голосів, як і для вчорашнього ухвалення рішення про початок процесу ухвалення нової конституції РС. Однак для остаточного ухвалення знадобиться підтримка двох третин від депутатського складу.

Засідання, яке тривало весь день, включало два порядки денні - проєкт конституції РС і запропонований Мілорадом Додіком проєкт закону про захист конституційного ладу РС, який також був ухвалений.

Проєкт нової конституції передбачає створення армії РС, а також можливість вступу у військові союзи з іншими державами.

Деякі зі спірних положень включають право на конфедерацію з іншою державою, а також визначення Республіки Сербської як держави сербського народу з наданням йому права на самовизначення.

Раніше цього тижня прокуратура БіГ видала наказ судовій поліції на затримання Мілорада Додіка, а також прем'єр-міністра Радована Вішковича та спікера Народної асамблеї Республіки Сербської Ненада Стевандича за вчинення кримінального правопорушення "посягання на конституційний лад".

Оскільки Додік був засуджений у першій інстанції судом БіГ до одного року в'язниці та шестирічної заборони на політичну діяльність за неповагу до рішень верховного представника, влада Республіки Сербської прийняла низку неконституційних законів.

Ці закони зустріли майже повне засудження в усьому світі, від держсекретаря США Марко Рубіо до генерального секретаря НАТО Марка Рютте та кількох іноземних посольств у БіГ.