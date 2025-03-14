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Глава Міноборони Франції назвав «вразливе місце» армії країни
10:50 14.03.2025 |
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що космічна галузь є "вразливим місцем" армії країни.
Його заяву наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".
За словами французького міністра, "ми є поколінням людей, які переживуть те, що може бути формою зоряних воєн".
"Це питання, щодо яких, якщо ми не прокинемося, ми можемо програти", - зазначив Лекорню.
Говорячи про це, він вказав на "можливості знищення супутників у космосі, на щастя, іноді засліплюючи їх", а також "за допомогою спрямованої енергії або лазерної зброї".
Раніше Лекорню назвав "боєприпаси і радіоелектронну боротьбу" "нагальними проблемами" для Франції в найближчі роки.
Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, зазначивши, зокрема, що РФ "перевіряє межі дозволеного у повітрі, морі, у космосі та за нашими екранами пристроїв".
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