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Христофор Колумб
Після перерахунку голосів у Болгарії до парламенту пройшла проросійська партія
10:03 14.03.2025 |
У Болгарії після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах 16 депутатів втратили мандати, у той час як проросійська та євроскептична партія "Велич" пройшла до парламенту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Конституційний суд Болгарії визнав неправомірним обрання до парламенту 16 депутатів після часткового перерахунку голосів на жовтневих виборах.
Суд розглянув результати виборів за скаргою популістської і націоналістичної партії "Велич", яка не подолала 4-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту - їй забракло декілька голосів.
Після перерахунку голосів партія "Велич", яка не підтримує допомогу Україні, отримала 10 місць. Інші шість місць були розподілені між чотирма невеликими партіями.
Крихка правляча коаліція на чолі з правоцентристською партією ГЄРБ втратила п'ять місць, але втримала мінімальну більшість - 121 місце у 240-місному парламенті.
Конституційний суд у своїй заяві в четвер відхилив заклики до повного перерахунку голосів. Тим не менш, частковий перерахунок голосів на сотнях виборчих дільниць додав ще більшої невизначеності на нестабільній політичній сцені Болгарії, де протягом багатьох років розрізнені партії не можуть отримати більшість або сформувати стабільні коаліції.
Жовтневі вибори, на яких партія ГЄРБ перемогла, набравши близько 26% голосів, були сьомими виборами за останні чотири роки. Але лише в січні парламент Болгарії затвердив кабінет міністрів на чолі з Розеном Желязковим, колишнім спікером парламенту, поклавши край багатомісячним коаліційним переговорам.
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