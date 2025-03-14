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АНАЛІТИКА

Португалія думає відмовитись від купівлі F-35 через Трампа

 

Португалія, схоже, відмовляється від заміни своїх винищувачів F-16 на більш сучасні F-35 через політику президента США Дональда Трампа.

Це, як пише "Європейська правда", дав зрозуміти міністро оборони країни Нуну Мелу, йдеться у публікації Politico.

Військово-повітряні сили країни рекомендували придбати у США винищувачі Lockheed Martin F-35.

Але коли португальське видання Público запитало міністра оборони Нуну Мелу, який йде у відставку, чи дослухається уряд до цієї рекомендації, він відповів: "Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище у нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів в контексті НАТО... повинна змусити нас думати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги".

Існують побоювання, що уряд США може вирішити заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення і запасних частин, необхідних для того, щоб зробити F-35 повністю боєздатним.

"Світ змінився... і цей наш союзник... може ввести обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти і все, що має стосунок до забезпечення експлуатації літаків і їх використання у всіх типах сценаріїв", - сказав Мелу.

Він додав, що є кілька варіантів, які необхідно розглянути як альтернативу F-35, особливо в контексті європейського виробництва",

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив раніше цього тижня, що Нідерланди не скасовуватимуть свій контракт на поставку літаків. Однак Лісабон ще не підписав угоду.

Португалія 18 травня проведе дострокові вибори після падіння правоцентристського уряду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО. За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

 

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