Фінансові новини
- |
- 14.03.25
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Португалії розпустив парламент і призначив дострокові вибори
09:57 14.03.2025 |
Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза у вечірньому зверненні 13 березня оголосив про розпуск парламенту після оголошення недовіри уряду Луїшу Монтенегру.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RTP.
Де Соуза заявив, що після розпуску парламенту дострокові вибори призначені на 18 травня - "дату, якій віддають перевагу більшість партій".
Рішення президента Португалії відбулось після засідання Державної ради - консультативного органу, участь якого, згідно з конституцією, є обовʼязковою для рішень такого роду.
Нагадаємо, 11 березня парламент Португалії очікувано відправив у відставку правоцентристський уряд на чолі з Монтенегру, який потрапив у скандал через конфлікт інтересів.
У центрі кризи перебуває консалтингова фірма, що належить родині прем'єр-міністра. Вона уклала контракти з приватними компаніями, що, за словами опозиції, призвели до збагачення Монтенегру. Сам він заперечує будь-який конфлікт інтересів.
Вотум недовіри проти себе ініціював сам премʼєр, який виступав проти формування парламентської комісії з розслідування бізнесу його родини. Оскільки парламент розпущений, комісія не зможе почати роботу.
Партія Монтенегру, правоцентристська Соціал-демократична партія Португалії, прийшла до влади в результаті позачергових виборів на початку 2024 року - других за два роки. Їм передував корупційний скандал в уряді його попередника Антоніу Кошти - чинного президента Європейської ради.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ
|Трамп не продовжив санкційну лазівку для російських енергоносіїв
|США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО
|Трамп позитивно оцінив заяви Путіна про перемир'я і заявив, що має на нього важелі впливу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після перерахунку голосів у Болгарії до парламенту пройшла проросійська партія
|Португалія думає відмовитись від купівлі F-35 через Трампа
|Президент Португалії розпустив парламент і призначив дострокові вибори
|Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі
|Голова Комітету оборони Данії обурився реакцією генсекретаря НАТО на слова Трампа про Гренландію
|Влада США просить Верховний суд обмежити блокування заборони Трампа на громадянство за народженням
|Суд зобов'язав поновити тисячі звільнених держслужбовців у низці міністерств США
Бізнес
|Intel призначила Ліп-Бу Тана новим генеральним директором
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows