Фінансові новини
- |
- 14.03.25
- |
- 09:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова Комітету оборони Данії обурився реакцією генсекретаря НАТО на слова Трампа про Гренландію
09:45 14.03.2025 |
Депутат парламенту Данії, голова Комітету оборони країни Расмус Ярлов розкритикував генерального секретаря НАТО Марка Рютте через його реакцію на слова президента США Дональда Трампа про майбутнє Гренландії - самоврядного острова на півночі Атлантики, який перебуває в союзі з Данією.
«Ми не в захваті від того, що генеральний секретар НАТО так жартує з Трампом про Гренландію. Адже це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською», - написавполітик у мережі Х увечері 13 березня.
13 березня під час зустрічі з Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що думає, що приєднання Гренландії до США «станеться», бо цього потребує «міжнародна безпека». Після цього він повернувся до Рютте і сказав «ми ще поговоримо з вами» та «це дійсно доречне питання».
«Ми знаємо, що там все змінюється, і ми повинні бути там», - відповів Рютте.
Вибори в Гренландії цього тижня відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що він хоче приєднати острів до США шляхом покупки чи іншими способами.
9 березня в повідомленні у мережі Truth Social Трамп сказав, звертаючись до гренландців, що США «готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця та зробити вас багатими».
Гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде відкинув ідеї Трампа.
На заяви президента США про контроль над Гренландією прем'єр-міністр регіону заявив, що острів «не продається».
Під час свого першого президентського терміну (2017-2021 років) Трамп уже виступав за те, щоб купити Гренландію. Але Данія публічно відмовила йому до того, як він почав переговори.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ
|Трамп не продовжив санкційну лазівку для російських енергоносіїв
|США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО
|Трамп позитивно оцінив заяви Путіна про перемир'я і заявив, що має на нього важелі впливу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі
|Голова Комітету оборони Данії обурився реакцією генсекретаря НАТО на слова Трампа про Гренландію
|Влада США просить Верховний суд обмежити блокування заборони Трампа на громадянство за народженням
|Суд зобов'язав поновити тисячі звільнених держслужбовців у низці міністерств США
|Зріс відсоток американців, які не схвалюють економічну політику Трампа
|Американці побоюються, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією, - опитування Reuters/Ipsos
|ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації
Бізнес
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями