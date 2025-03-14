Голова Комітету оборони Данії обурився реакцією генсекретаря НАТО на слова Трампа про Гренландію

Депутат парламенту Данії, голова Комітету оборони країни Расмус Ярлов розкритикував генерального секретаря НАТО Марка Рютте через його реакцію на слова президента США Дональда Трампа про майбутнє Гренландії - самоврядного острова на півночі Атлантики, який перебуває в союзі з Данією.

«Ми не в захваті від того, що генеральний секретар НАТО так жартує з Трампом про Гренландію. Адже це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською», - написавполітик у мережі Х увечері 13 березня.

13 березня під час зустрічі з Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що думає, що приєднання Гренландії до США «станеться», бо цього потребує «міжнародна безпека». Після цього він повернувся до Рютте і сказав «ми ще поговоримо з вами» та «це дійсно доречне питання».

«Ми знаємо, що там все змінюється, і ми повинні бути там», - відповів Рютте.

Вибори в Гренландії цього тижня відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що він хоче приєднати острів до США шляхом покупки чи іншими способами.

9 березня в повідомленні у мережі Truth Social Трамп сказав, звертаючись до гренландців, що США «готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця та зробити вас багатими».

Гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде відкинув ідеї Трампа.

На заяви президента США про контроль над Гренландією прем'єр-міністр регіону заявив, що острів «не продається».

Під час свого першого президентського терміну (2017-2021 років) Трамп уже виступав за те, щоб купити Гренландію. Але Данія публічно відмовила йому до того, як він почав переговори.