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АНАЛІТИКА

Влада США просить Верховний суд обмежити блокування заборони Трампа на громадянство за народженням

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням зменшити дію судового рішення, яке блокує заборону на надання громадянства США за народженням. Про це повідомляють американські медіа 13 березня.

Міністерство юстиції США направило до Верховного суду запит, в якому оскаржило обсяг трьох загальнонаціональних судових заборон, які видали щодо наказу Трампа федеральні суди штатів Вашингтон, Массачусетс і Меріленд.

Уряд стверджує, що судові заборони слід не застосовувати універсально, а обмежити їхню дію лише позивачами у справах, які «фактично перебувають у повноваженнях судів».

«Універсальні судові заборони набули масштабів епідемії з початку роботи нинішньої адміністрації. Таке різке зростання кількості універсальних судових заборон не дозволяє виконавчій владі виконувати свої конституційні функції до того, як будь-який суд повністю розгляне суть цих дій, і загрожує затопити реєстр надзвичайних справ цього суду», - йдеться в запиті виконувачки обов'язків генерального прокурора США Сари Гарріс.

Вона закликала Верховний суд обмежити дію рішень федеральних судів, «перш ніж окружні суди почнуть ще більше покладатися на універсальні судові заборони».

Судді, які раніше винесли рішення проти наказу Трампа, назвали його таким, що суперечить Конституції США.

За кілька годин після прийняття присяги 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо скасування автоматичного громадянства для тих, хто народився в Сполучених Штатах.

Указ Трампа під назвою «Захист значення та цінності громадянства США» виключає громадянство дітей, народжених у США від батьків, які не є ані громадянами, ані законними постійними жителями.

14-та поправка до Конституції США, ухвалена в 1868 році, через три роки після скасування рабства, проголошує, що «всі особи, які народилися або натуралізувалися в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають».

В указі Трампа йдеться, що 14-та поправка до Конституції США, яка захищає право на громадянство за народженням, була неправильно витлумачена і не має поширюватися на дітей, народжених батьками, чиє постійне перебування не підтверджене документами.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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