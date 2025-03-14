Суд зобов'язав поновити тисячі звільнених держслужбовців у низці міністерств США

Окружний суд у штаті Каліфорнія зобов'язав шість американських відомств поновити на роботі тисячі нещодавно влаштованих співробітників. Вони втратили роботу через кампанію президента Дональда Трампа зі скорочення федеральних службовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення ухвалив окружний суддя США Вільям Алсуп під час слухань у Сан-Франциско. Його рішення стосується працівників, які перебувають на випробувальному терміні у:

* Міністерстві оборони;

* Міністерстві у справах ветеранів;

* Міністерстві сільського господарства;

* Міністерстві енергетики;

* Міністерстві внутрішніх справ;

* Міністерстві фінансів.

Суддя зазначив, що Управління кадрового менеджменту США (OPM), - кадровий департамент федеральних відомств, - неправомірно наказав цим відомствам масово звільняти працівників, хоча у нього не було на це повноважень.

"Це сумний день, коли наш уряд звільняє хорошого працівника і каже, що це було зроблено за результатами роботи, коли вони добре знають, що це брехня", - сказав Алсуп, призначений екс-президентом США Біллом Клінтоном.

Під час слухань суддя заявив, що відомства можуть проводити масові звільнення, але при цьому вони мають дотримуватися низки законодавчих вимог.

Працівники на випробувальному терміні, як правило, мають менше одного року досвіду роботи на своїх посадах, хоча деякі з них є федеральними службовцями з багаторічним стажем. Вони мають менше гарантій зайнятості, ніж інші держслужбовці, але, як правило, можуть бути звільнені лише за невиконання своїх обов'язків.

Алсуп наказав відомствам поновити на роботі працівників, звільнених протягом останніх кількох тижнів, до завершення судового процесу за позовом профспілок, некомерційних груп та штату Вашингтон.

Суддя не наказав поновити працівників згаданим у позові 16 іншим відомствам, але сказав, що негайно винесе письмове рішення, яке може розширити постанову від четверга, 13 березня.

Серед позивачів - Американська федерація державних службовців, яка представляє інтереси 800 тисяч федеральних працівників.

Президент профспілки Еверетт Келлі у своїй заяві назвав це рішення важливою перемогою над "адміністрацією, яка прагне завдати шкоди федеральним установам та їхній роботі в інтересах американської громадськості".

Другий судовий прецедент у Меріленді

Крім того, схоже рішення про тимчасове поновлення на робочих місцях ухвалив старший суддя штату Меріленд Джеймс Бредар. Його рішення поширюється на 18 відомств і буде чинним упродовж двох тижнів, доки триває оскарження звільнень генеральними прокурорами штатів, де на виборах перемогли демократи.

Юридична аргументація Бредара дещо відрізняється від аргументації судді Алсупа. Крім вимоги поновити на роботі працівників до міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, енергетики, внутрішніх справ і казначейства, як це раніше наказав Алсуп, рішення Бредара стосується ще кількох відомств, зокрема Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, Агентства з охорони навколишнього середовища та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"У даному випадку звільнені працівники, які перебували на випробувальному терміні, явно не були звільнені з поважних причин. Велика кількість працівників, звільнених за кілька днів, спростовує будь-які аргументи про те, що ці звільнення були пов'язані з індивідуальною незадовільною роботою або поведінкою працівників", - написав Бредар у своєму висновку.

Реакція Білого дому та Мін'юсту

Рішення окружного суду прогнозовано не залишилося без реакції.

Прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт у своїй заяві зазначила, що суддя Алсуп не мав повноважень ухвалювати таке рішення та що адміністрація "негайно дасть відсіч".

"Президент має повноваження здійснювати владу всієї виконавчої гілки - судді одноосібних окружних судів не можуть зловживати владою всієї судової системи, щоб зірвати порядок денний президента", - сказала Левітт.

Крім того, Міністерство юстиції у четвер повідомило про намір подати апеляцію на таке рішення до 9-го окружного апеляційного суду США.

Рішення судді Алсупа стало найбільш суттєвим ударом по зусиллях Трампа і його головного радника Ілона Маска щодо радикального скорочення федеральної бюрократії. Найближчим часом урядові установи мають подати плани другої хвилі масових звільнень і скорочення своїх бюджетів.

Реформа Трампа зі скорочення держслужбовців США

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала реформу скорочення бюджетних витрат, у рамках якої вирішила скоротити чисельність федеральних службовців.

Скороченнями займається Департамент ефективності уряду США (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска.

У лютому багато федеральних службовців отримали на електронну пошту пропозицію звільнитися з виплатою зарплати по вересень цього року. Передусім, були звільнені тисячі працівників, що перебували на випробувальному терміні у федеральних агентствах, зокрема у Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того, співробітникам Мінохорони здоров'я запропонували звільнення з одноразовою виплатою 25 тисяч доларів.

Нещодавно DOGE запропонував держслужбовцям звітувати про результати зробленої роботи за тиждень. За ігнорування пригрозили звільненням.