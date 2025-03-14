Зріс відсоток американців, які не схвалюють економічну політику Трампа

"Ми обговорювали з Україною території та її частини, які будуть утримані та втрачені, а також усі інші елементи остаточної угоди. Це електростанція, ви знаєте, дуже велика електростанція. Кому дістанеться електростанція і кому дістанеться те і те?", - сказав Трамп.