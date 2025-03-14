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Зріс відсоток американців, які не схвалюють економічну політику Трампа
09:13 14.03.2025 |
Більш ніж половина американців не схвалюють економічну політику президента США Дональда Трампа.
Про це пише The Hill.
Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Квінніпекським університетом, 54% респондентів не схвалюють управління економікою Трампом, 41% відгукнулися схвально.
Минулого місяця позитивно оцінювали економічний курс президента США 44% американців, 48% - негативно.
Більшість опитаних не схвалюють тарифну політику щодо Мексики й Канади, але позитивно ставляться до торговельного тиску на Китай.
23% сказали, що стан економіки є або відмінним, або добрим, 76% вважають, що він поганий або не дуже добрий.
Опитування проводилося 6-10 березня серед 1198 респондентів і має похибку 2,8 відсоткових пункти.
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