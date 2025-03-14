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АНАЛІТИКА

Зріс відсоток американців, які не схвалюють економічну політику Трампа

 

Більш ніж половина американців не схвалюють економічну політику президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Hill.

Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Квінніпекським університетом, 54% респондентів не схвалюють управління економікою Трампом, 41% відгукнулися схвально.

Минулого місяця позитивно оцінювали економічний курс президента США 44% американців, 48% - негативно.

Більшість опитаних не схвалюють тарифну політику щодо Мексики й Канади, але позитивно ставляться до торговельного тиску на Китай.

23% сказали, що стан економіки є або відмінним, або добрим, 76% вважають, що він поганий або не дуже добрий.

Опитування проводилося 6-10 березня серед 1198 респондентів і має похибку 2,8 відсоткових пункти.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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