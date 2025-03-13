США хочуть збільшити військову присутність у Панамі для «повернення» каналу – NBC News

Білий дім доручив американській армії розробити варіанти збільшення присутності їх військових у Панамі для досягнення мети Дональда Трампа з "повернення" Панамського каналу. Про це заявляє телеканал NBC News з посиланням на двох неназваних чиновників США, знайомих з плануванням.

Під час звернення до Конгресу 4 березня президент Штатів заявив: "Щоб ще більше посилити нашу національну безпеку, моя адміністрація поверне Панамський канал". Відтоді представники Білого дому не говорили, що означає таке "повернення".

Співрозмовники медіа розповіли, що Південне командування США розробляє потенційні плани, які варіюються від більш тісного партнерства з панамськими військовими до менш ймовірного варіанту з захопленням каналу американською армією за допомогою сили.

Посадовці додали: використання сили залежить від того, наскільки панамські військові будуть згодні співпрацювати зі США.

За словами джерел, метою адміністрації Трампа є збільшення військової присутності Штатів у Панамі, щоб зменшити вплив Китаю у країні, особливо її доступ до каналу.

Чиновники розповіли медіа, що очільник Південного командування США адмірал Елвін Холсі цього тижня представив проєкти стратегій щодо Панами міністру оборони Піту Гегсету. Очікується, що голова Пентагону відвідає цю країну наступного місяця.

Посадовці попередили, що вторгнення США до Панами є малоймовірним й буде серйозно розглядатися лише у тому випадку, якщо збільшення американської військової присутності у країні не дозволить досягти мети Трампа з повернення каналу.

Співбесідники розповіли, що президент США приватно повідомив своїм радникам, що він вважає військову присутність Штатів у Панамі й на самому каналі критично важливим для таких зусиль, а також дав зрозуміти, що він хоче, щоб американські військові були помітні у зоні каналу як демонстрація сили.

Неназваний посадовець Пентагону розповів медіа, що наразі у Панамі перебувають близько 200 військових США. Зокрема, це підрозділи спецпризначення, які працюють разом з панамськими силами для захисту країни від внутрішніх загроз, повстань або заворушень.

Джерела зазначили, що потенційні стратегії адміністрації Трампа містять просто забезпечення безпечного проходу американських кораблів через канал, відновлення повного володіння та управління об'єкта Штатами. Інші варіанти передбачають використання американських збройних сил для забезпечення безпеки портів у Панамі, будівництво нових портів або використання Корпусу інженерів Армії США для обслуговування шлюзів каналу.

Також, додає медіа, тривають обговорення про відкриття армійських шкіл або тренувальних таборів у Панамі на кшталт тих, у яких війська США тренувалися воювати у джунглях до того, як канал був офіційно переданий країні у 1999 році.

Ще одним напрямком планування є потенційне розміщення американських військових неподалік від Панами у випадку регіональної війни або загрози для Штатів, зазначає NBC News. За цим сценарієм, американські військові будуть прагнути захистити Панамський канал та позбавити Китай доступу до критично важливої водної артерії. Чиновники США попередили, що Америка заблокує китайський транзит через канал лише у випадку війни.

Ані Міноборони США, ані посольство Панами у Вашингтоні не відповіли на запит телеканалу про коментар щодо цих даних.

ДОВІДКА

Америка будувала канал з 1904 до 1914 року після невдалої спроби Франції. У 1977 році, після тривалих протестів місцевих жителів, США підписали договір, згідно з яким контроль над об'єктом мав перейти до Панами. У 1989 році американські війська здійснили вторгнення до країни та повалили лідера країни Мануеля Нор'єгу, який згодом був засуджений за торгівлю наркотиками.

З 31 грудня 1999 року, відповідно до договору, канал перейшов під контроль Панами.