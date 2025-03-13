Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 23:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
США хочуть збільшити військову присутність у Панамі для «повернення» каналу – NBC News
23:11 13.03.2025 |
Білий дім доручив американській армії розробити варіанти збільшення присутності їх військових у Панамі для досягнення мети Дональда Трампа з "повернення" Панамського каналу. Про це заявляє телеканал NBC News з посиланням на двох неназваних чиновників США, знайомих з плануванням.
Під час звернення до Конгресу 4 березня президент Штатів заявив: "Щоб ще більше посилити нашу національну безпеку, моя адміністрація поверне Панамський канал". Відтоді представники Білого дому не говорили, що означає таке "повернення".
Співрозмовники медіа розповіли, що Південне командування США розробляє потенційні плани, які варіюються від більш тісного партнерства з панамськими військовими до менш ймовірного варіанту з захопленням каналу американською армією за допомогою сили.
Посадовці додали: використання сили залежить від того, наскільки панамські військові будуть згодні співпрацювати зі США.
За словами джерел, метою адміністрації Трампа є збільшення військової присутності Штатів у Панамі, щоб зменшити вплив Китаю у країні, особливо її доступ до каналу.
Чиновники розповіли медіа, що очільник Південного командування США адмірал Елвін Холсі цього тижня представив проєкти стратегій щодо Панами міністру оборони Піту Гегсету. Очікується, що голова Пентагону відвідає цю країну наступного місяця.
Посадовці попередили, що вторгнення США до Панами є малоймовірним й буде серйозно розглядатися лише у тому випадку, якщо збільшення американської військової присутності у країні не дозволить досягти мети Трампа з повернення каналу.
Співбесідники розповіли, що президент США приватно повідомив своїм радникам, що він вважає військову присутність Штатів у Панамі й на самому каналі критично важливим для таких зусиль, а також дав зрозуміти, що він хоче, щоб американські військові були помітні у зоні каналу як демонстрація сили.
Неназваний посадовець Пентагону розповів медіа, що наразі у Панамі перебувають близько 200 військових США. Зокрема, це підрозділи спецпризначення, які працюють разом з панамськими силами для захисту країни від внутрішніх загроз, повстань або заворушень.
Джерела зазначили, що потенційні стратегії адміністрації Трампа містять просто забезпечення безпечного проходу американських кораблів через канал, відновлення повного володіння та управління об'єкта Штатами. Інші варіанти передбачають використання американських збройних сил для забезпечення безпеки портів у Панамі, будівництво нових портів або використання Корпусу інженерів Армії США для обслуговування шлюзів каналу.
Також, додає медіа, тривають обговорення про відкриття армійських шкіл або тренувальних таборів у Панамі на кшталт тих, у яких війська США тренувалися воювати у джунглях до того, як канал був офіційно переданий країні у 1999 році.
Ще одним напрямком планування є потенційне розміщення американських військових неподалік від Панами у випадку регіональної війни або загрози для Штатів, зазначає NBC News. За цим сценарієм, американські військові будуть прагнути захистити Панамський канал та позбавити Китай доступу до критично важливої водної артерії. Чиновники США попередили, що Америка заблокує китайський транзит через канал лише у випадку війни.
Ані Міноборони США, ані посольство Панами у Вашингтоні не відповіли на запит телеканалу про коментар щодо цих даних.
ДОВІДКА
Америка будувала канал з 1904 до 1914 року після невдалої спроби Франції. У 1977 році, після тривалих протестів місцевих жителів, США підписали договір, згідно з яким контроль над об'єктом мав перейти до Панами. У 1989 році американські війська здійснили вторгнення до країни та повалили лідера країни Мануеля Нор'єгу, який згодом був засуджений за торгівлю наркотиками.
З 31 грудня 1999 року, відповідно до договору, канал перейшов під контроль Панами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Трамп позитивно оцінив заяви Путіна про перемир'я і заявив, що має на нього важелі впливу
|Путін заявив, що він за перемирʼя, але «є нюанси»
|Швеція дає Україні артилерійські установки і радари на майже $300 млн
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО
|Трамп позитивно оцінив заяви Путіна про перемир'я і заявив, що має на нього важелі впливу
|Якщо РФ не піде на мирну угоду, це буде дуже невтішний момент для світу – Трамп
|США хочуть збільшити військову присутність у Панамі для «повернення» каналу – NBC News
|Питання членства в НАТО порушувалося на зустрічі у Джидді, про територіальні поступки та вибори не йшлося
|Під час зустрічі у Джидді з боку США не було жодного тиску, трек двосторонніх відносин повернуто у дипломатичне русло - джерело
Бізнес
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями