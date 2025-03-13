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АНАЛІТИКА

Глава уряду Гренландії обурений заявами Трампа про анексію, скликає зустріч партій

 

Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що ініціює зустріч лідерів партій острова після останніх заяв президента США Дональда Трампа про його можливу анексію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

У четвер під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Егеде заявив, що "в певному сенсі" не може погодитись із заявою Трампа, тому як чинний глава уряду попросив скликати лідерів партій якнайшвидше.

"Тому що цього разу ми повинні загострити наше неприйняття Трампа. Ми не повинні дозволяти, щоб до нас далі ставилися з неповагою. Досить вже", - підкреслив він.

Трамп раніше не раз висловлював переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше", і пообіцяв підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

Муте Егеде наразі виконує обовʼязки премʼєр-міністра Гренландії після того, як його партія програла на парламентських виборах 11 березня.
 

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