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АНАЛІТИКА

Трамп про анексію Гренландії: «Я думаю, що це станеться»

 

Американський президент Дональд Трамп допустив анексію Гренландії у четвер, 13 березня.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише "Європейська правда".

На запитання журналістів щодо того, яке його "бачення щодо потенційної анексії Гренландії", Трамп відповів, що це станеться.

"Я думаю, що це станеться", - сказав він.

За його словами, це потрібно "для міжнародної безпеки".

Потім він повернувся до Рютте і сказав: "ми ще поговоримо з вами", додавши, що "це дійсно доречне питання".

Рютте швидко відповів: "Що стосується Гренландії, так чи ні, приєднання до США чи ні, я б залишив це питання поза межами моєї дискусії".

Однак він відзначив те, що Арктичний регіон часто використовується Китаєм для маршрутів, а "росіяни переозброюються".

"Тож той факт, що сім арктичних країн за межами Росії працюють разом над цим під керівництвом США, дуже важливий для того, щоб гарантувати безпеку цього регіону, цієї частини світу. Ми знаємо, що там все змінюється, і ми повинні бути там", - сказав Рютте.

Як відомо, Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".
Ключові теги: США, Данія
 

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