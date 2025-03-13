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Третина мобільних телефонів у Росії виявилася підробкою. Однак влада РФ визнає, що насправді цифри
22:45 13.03.2025 |
Російський ринок заполонили підроблені смартфони. Так, майже кожен третій такий гаджет (31%) замасковано під продукцію відомих брендів - ідеться про "копії", "репліки" та "пристрої з недостовірною інформацією про них".
Про це свідчать дані Мінпромторгу РФ, передає The Moscow Times.
Частка контрафакту в сегменті ноутбуків та комп'ютерів досягає 15%.
Такі цифри було отримано з урахуванням публічних звітів Федеральної митної служби та інших правоохоронних органів. Часовий період не уточнюється, однак зазначається, що лише за 2023 рік загальна частка підробок на ринку радіоелектроніки становила 14%.
Мінпромторг РФ також зазначає, що насправді цифри вищі, оскільки дані ФМС та силових відомств відображають лише факти вилучення контрафактної техніки для кінцевих споживачів.
У 2024 році в Росії було продано 29,6 млн смартфонів на 715,3 млрд руб. і 3,55 млн ноутбуків - на 242 млрд руб. Таким чином, на ринку могло бути реалізовано 9 млн підробок у першому сегменті та 500 тис. - у другому. Загальний обсяг нелегального обороту за всіма категоріями товарів досяг 5 трлн руб., або 10% від усього роздрібного ринку країни.
Різке зростання кількості підробок електроніки іноземних виробників почалося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спровокувало вихід із РФ популярних брендів.
Так, тільки з липня 2022 року по липень 2023 року кількість контрафакту в Росії збільшилася майже вдвічі. У сегменті смартфонів - з 12% до 31%, а ноутбуків - з 22% до 31%.
Раніше повідомлялося, що близько 60-70% коньяку, представленого на російському ринку, є фальсифікатом, виготовленим "із повним чи частковим порушенням" технології виробництва.
Перед тим стало відомо, що понад 50% представленої до продажу в Росії моторної оливи є підробленими.
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