«Газпром» готує масові звільнення і розпродаж елітної нерухомості

Падіння експорту "Газпрому" в Європу більш ніж на 90% змушує газового монополіста суттєво скорочувати штат і розпродавати активи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на топ-менеджерів і співробітників компанії, пише The Moscow Times.

"Газпром" уже повністю скоротив штат експортного підрозділу, має намір виставити на продаж його будівлю, а також планує звільнити до 40% співробітників штаб-квартири, розташованої в петербурзькому "Лахта-центрі".

Колись "Газпром експорт" був елітним, найбільш процвітаючим підрозділом монополії, але тепер залишилася "одна оболонка", сказало Reuters джерело в компанії.

За словами співрозмовників агентства, з 600 співробітників, які працювали в "Газпром експорті" п'ять років тому, залишилося лише кілька десятків. Зараз вони займаються переважно судовими спорами з колишніми європейськими клієнтами, які подали до "Газпрому" позови більш ніж на 18 млрд євро.

Крім того, компанія, яка зазнає багатомільярдних збитків і намагається заощадити, аналізує можливість продажу офісу підрозділу, побудованого в 2014 році у стилі італійського палаццо, та інших об'єктів елітної нерухомості.

Голова правління Олексій Міллер уже схвалив плани зі скорочення 1500 робочих місць у головному офісі, розповіли два джерела Reuters. Про звільнення у штаб-квартирі "Газпрому" ще не оголошено, але співробітників попросили підготувати презентації про те, чому саме вони мають зберегти роботу.

У 2023 році "Газпром" отримав рекордний у своїй історії збиток у розмірі 629,1 млрд рублів. За 9 місяців минулого року компанія відзвітувала про прибуток на 989,9 млрд рублів, проте її газовий бізнес залишився в глибокому мінусі: близько 500 млрд рублів за перше півріччя.