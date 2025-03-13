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АНАЛІТИКА

Канада поскаржилася у СОТ через американські мита на сталь та алюміній

 

Канада заявила, що розпочинає офіційний процес оскарження у зв'язку з запровадженням США 25% імпортних мит на канадську сталь та алюміній, чим Штати порушили свої міжнародні зобовʼязання.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявила міністерка міжнародної торгівлі Канади Мері Інг.

"Ці односторонні тарифи порушують зобовʼязання США відповідно до угоди Світової організації торгівлі та CUSMA (угоди про вільну торгівлю між Канадою, Мексикою та США - ред.). Канада розпочинає офіційні консультації із США стосовно мит на сталь й алюміній. Це - перший крок у процесах вирішення суперечок в рамках СОТ та CUSMA", - сказала Інг.

Вона додала, що Канада "глибоко розчарована рішенням США повторно запровадити ці невиправдані мита, які шкодять робітникам й підприємствам в обох країнах". "Замість того, аби зводити невиправдані торговельні барʼєри, США варто співпрацювати із Канадою як із надійним партнером. Канада завжди захищатиме свої інтереси, робочі місця, промисловість й робітників. Ми продовжуватимемо використовувати всі доступні шляхи для оскарження цих несправедливих та згубних торгових дій", - зазначила міністерка.
Ключові теги: Канада, США
 

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