Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США карають Іран черговими санкціями проти нафтового сектора
18:28 13.03.2025 |
Міністерство фінансів США 13 березня оголосило про черговий пакет санкцій проти нафтового сектора Ірану, включно з компаніями та суднами, повʼязаними з його "тіньовим флотом".
Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".
Під санкції США потрапив міністр нафти Ірану Мохсен Пакнеджад, який відповідає за експорт іранської нафти і скерував мільярди доларів збройним силам Ірану для допомоги в експорті.
До санкційних списків також потрапили кілька юридичних осіб у різних юрисдикціях, зокрема Китаї та Індії, які повʼязані із суднами іранського "тіньового флоту".
Одночасно Державний департамент США вніс до чорного списку три юридичні особи і наклав арешт на три судна, з ними повʼязані.
"Сьогоднішні санкції чинять подальший тиск на "тіньовий флот" та інші судна, від яких залежить доставка іранської нафти до КНР, сприяючи виконанню зобов'язань Сполучених Штатів щодо скорочення експорту іранської нафти до нуля", - заявили в Мінфіні США.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з'явиться ядерна зброя.
Сам Трамп заявив, що розраховує на "угоду" з Іраном, який близький до отримання ядерної зброї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція дає Україні артилерійські установки і радари на майже $300 млн
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Путін заявив, що він за перемирʼя, але «є нюанси»
|Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час візиту Ердогана, – Зеленський
|США карають Іран черговими санкціями проти нафтового сектора
|Сім'я Трампа вела переговори про придбання частки в американському підрозділі Binance - WSJ
|У Швейцарії підтримали пропозицію посилити прикордонні перевірки
|Швеція дає Україні артилерійські установки і радари на майже $300 млн
Бізнес
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters