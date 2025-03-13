США карають Іран черговими санкціями проти нафтового сектора

Міністерство фінансів США 13 березня оголосило про черговий пакет санкцій проти нафтового сектора Ірану, включно з компаніями та суднами, повʼязаними з його "тіньовим флотом".

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".

Під санкції США потрапив міністр нафти Ірану Мохсен Пакнеджад, який відповідає за експорт іранської нафти і скерував мільярди доларів збройним силам Ірану для допомоги в експорті.

До санкційних списків також потрапили кілька юридичних осіб у різних юрисдикціях, зокрема Китаї та Індії, які повʼязані із суднами іранського "тіньового флоту".

Одночасно Державний департамент США вніс до чорного списку три юридичні особи і наклав арешт на три судна, з ними повʼязані.

"Сьогоднішні санкції чинять подальший тиск на "тіньовий флот" та інші судна, від яких залежить доставка іранської нафти до КНР, сприяючи виконанню зобов'язань Сполучених Штатів щодо скорочення експорту іранської нафти до нуля", - заявили в Мінфіні США.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що за президентства Дональда Трампа в Ірану не з'явиться ядерна зброя.

Сам Трамп заявив, що розраховує на "угоду" з Іраном, який близький до отримання ядерної зброї.