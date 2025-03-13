Сім'я Трампа вела переговори про придбання частки в американському підрозділі Binance - WSJ

Представники сім'ї президента США Дональда Трампа вели переговори про придбання частки в американському підрозділі криптовалютної біржі Binance, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

У листопаді 2023 року Binance Holdings Ltd. визнала провину в порушенні правил боротьби з відмиванням грошей у США, як і її засновник Чанпен Чжао, який залишив свою посаду.

За словами джерел, Чанпен Чжао, який відбув чотиримісячний тюремний термін у рамках цієї справи, намагався домогтися помилування від адміністрації Трампа. Він залишається найбільшим акціонером Binance.

Переговори почалися після того, як Binance торік звернулася до наближених Трампа з пропозицією укласти ділову угоду з його сім'єю в рамках плану з повернення до США компанії, яка втратила раніше дозвіл на здійснення операцій у країні, пише WSJ.

При цьому незрозуміло, якої форми могла б набути угода і залежала б вона від помилування чи ні. Серед можливих варіантів, які наводить газета, - придбання сім'єю Трампа частки в компанії або проведення операції через криптовалютний проєкт World Liberty Financial, що підтримують Трампи. Цей проєкт було запущено у вересні.

За словами деяких джерел, Стів Віткофф, давній друг Трампа, який наразі відповідає за переговори щодо Близького Сходу та України, брав участь в обговоренні угоди з Binance.

Дії Трампа дедалі більше розмивають межі між діяльністю як президента США і його діловими інтересами, пише WSJ. Так, після перемоги Трампа на виборах його дружина Меланія підписала контракт на суму $40 млн на виробництво документального фільму про її життя. Сам Трамп домагається врегулювання багатомільйонних позовів від компаній, на які він подавав до суду ще кілька років тому.

Однак укладення угоди за участю ексглави Binance, якого визнали винним і який домагається помилування, означало б безпрецедентне змішування бізнесу і влади, зазначає WSJ. Придбання частки в Binance.US значно розширило б криптовалютні інтереси сім'ї Трампа, тоді як сам він підписав серію указів, що підтримують цю галузь.

Чанпен Чжао, який заснував Binance у 2017 році, відбув термін ув'язнення у США і вийшов із в'язниці у вересні минулого року. Наразі він живе в Абу-Дабі. Його помилування відкрило б компанії шлях для повернення на американський ринок, пише WSJ.

Влада США звинувачувала криптовалютну біржу в сприянні проведенню транзакцій груп, які перебувають під американськими санкціями. У 2023 році Binance погодилася виплатити штраф у $4,3 млрд для врегулювання цих претензій.