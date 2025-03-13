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АНАЛІТИКА

У Швейцарії підтримали пропозицію посилити прикордонні перевірки

 

Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію щодо посилення прикордонного контролю з метою зменшення нелегальної імміграції.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на відповідний документ, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, пропозиція, яка вже пройшла нижню палату, закликає уряд посилити контроль у короткостроковій і середньостроковій перспективі, а також більш рішуче висилати людей без дійсного дозволу на проживання, які не подають прохання про притулок.

У документі зазначається, що слід брати до уваги кроки, зроблені сусідніми країнами, але застерігається від "систематичного контролю" кожного, хто в'їжджає до Швейцарії, що може зашкодити економіці країни.

Тепер ця ініціатива передана на розгляд федерального кабінету міністрів, який має розробити відповідне законодавство.

Також в останні місяці в Німеччині активно говорили про необхідність переглянути міграційну політику, посилаючись на зростання насильницьких злочинів з боку мігрантів.
 

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