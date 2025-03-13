Європейським членам НАТО потрібно понад 10 років на переозброєння – Bloomberg Intelligence

Переозброєння Європи може тривати більш ніж десять років, а 15 найбільшим європейським членам Альянсу доведеться збільшити інвестиції в оборонний сектор на суму $340 млрд - до $720 млрд на рік. Про це свідчать дані аналізу Bloomberg Intelligence.

Провідний аналітик Джордж Фергюсон оцінив європейські потреби НАТО у не менш ніж $200 млрд у бронетехніці та літаках від таких компаній, як BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab і General Dynamics.

Згідно зі звітом, масштабне переозброєння буде сповільнене величезними затримками у підрядників, оскільки ланцюжки постачань уже перевантажені через високий попит.

Оборонна промисловість Європи, ймовірно, не зможе забезпечити все необхідне у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Крім того, у секторі спостерігається нестача підготовлених кадрів для задоволення майбутніх потреб.

Підтримка безпеки у Європі Сполученими Штатами настільки значна, що обороноздатність континенту без неї ризикує похитнутися за кілька тижнів, раніше писало агентство.

Європейський Союз запропонував заходи для збільшення видатків на оборону, включно з наданням позик на суму 150 млрд євро та дозволом країнам витратити додатково 650 млрд євро на оборону протягом чотирьох років без застосування штрафних санкцій.

НАТО планує збільшити неофіційну мету щодо оборонних витрат на саміті у червні з нинішніх 2% до 3% або 3,5%. Проте 23 січня Трамп заявив, що хоче попросити союзників збільшити витрати до 5% ВВП.

Наразі країни - члени ЄС активізують зусилля, щоб мобілізувати додаткові трильйони євро на оборону, щоб протистояти загрозі російської агресії та компенсувати очікуване скорочення американської підтримки.