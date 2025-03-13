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Єреван підтвердив, що угода з Азербайджаном готова до підписання
16:16 13.03.2025 |
У Вірменії слідом за заявами азербайджанської сторони підтвердили, що текст мирної угоди фіналізували.
Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
В МЗС Вірменії оголосили, що повідомили азербайджанських колег про те, що Вірменія приймає пропозиції Азербайджану стосовно двох пунктів проєкту угоди про нормалізацію відносин, які досі не були погоджені, та пропонує видати спільну заяву стосовно згоди щодо тексту проєкту мирної угоди та завершення перемовин з цього приводу.
"Проте офіційний Баку вирішив зробити односторонню заяву", - зазначили в МЗС.
"Мирна угода готова до підписання. Республіка Вірменія готова починати консультації з Республікою Азербайджан стосовно дати й місця підписання угоди", - додали у заяві Вірменії.
Заява Єревану з'явилася після оголошення глави МЗС Азербайджану про те, що сторони завершили перемовини стосовно тексту мирної угоди.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що бачить "усі передумови" для миру з Азербайджаном.
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