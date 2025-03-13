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АНАЛІТИКА

В Азербайджані заявили, що узгодили з Вірменією текст мирної угоди

 

У Баку заявили, що завершили перемовини з Вірменією стосовно тексту мирної угоди.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" за матеріалами азербайджанських ЗМІ, пише "Європейська правда".

Азербайджанські медіа наводять слова очільника МЗС Джейхуна Байрамова про те, що Вірменія нібито прийняла пропозиції азербайджанської сторони стосовно останніх двох пуктів, які залишались непогодженими.

"На наступному етапі очікування Баку такі - Вірменія має внести поправки у свою конституцію, де все ще містяться територіальні претензії до Азербайджану", - зазначив Байрамов.

Про узгодження 15 із 17 пунктів тексту сторони повідомляли ще минулого року. Вірменія тоді пропонувала підписувати угоду у межах погоджених пунктів, а обговорення решти продовжити згодом, проте у Баку відмовилися.

Йдеться про пункти стосовно відкликання міжнародних позовів та стосовно відмови від розміщення на кордоні третіх сил.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що бачить "усі передумови" для миру з Азербайджаном.
 

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