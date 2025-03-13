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США запровадять мита у 200% на алкоголь із країн ЄС, якщо Євросоюз не скасує мита на віскі - Трамп
14:51 13.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита в розмірі 200% на алкогольну продукцію з країн Євросоюзу у відповідь на введені ЄС мита в 50% на американський віскі.
"ЄС (...) щойно ввів 50% мита на віскі. Якщо ці мита негайно ж не скасують, то США незабаром запровадять 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію з Франції та інших країн ЄС", - написав Трамп у соцмережі Truth Social у четвер.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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