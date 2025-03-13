Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Китаї заявляють про зростання іноземних інвестицій, які вже сягнули $2,87 трильйона
14:32 13.03.2025 |
Дані китайського уряду вказують на те, що КНР залишається одним із найпривабливіших місць для іноземних інвесторів із прибутковістю їх фінансових вкладень на рівні 9%, одному з найвищих у світі.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китяю Мао Нін, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Офіційні дані свідчать, що Китай залишається головним місцем для транснаціональних інвестицій», - сказала Мао Нін.
За її словами, до кінця 2024 року кількість компаній, що фінансуються з-за кордону, у Китаї зросла майже до 1,24 мільйона, а фактично використані іноземні інвестиції становили 20,6 трильйона юанів (2,87 трильйона доларів США).
«Тільки минулого року в Китаї було зареєстровано близько 60 тисяч компаній з іноземними інвестиціями, що на 9,9% більше, ніж у попередньому році. Рівень прибутковості іноземних інвестицій у КНР залишається на рівні приблизно 9% протягом останніх п'яти років, що є одним із найвищих показників у світі», - зазначила дипломатка.
Вона запевнила, що уряд Китаю цього року продовжить активно заохочувати іноземних інвесторів збільшувати інвестиції в країну шляхом поліпшення умов ведення бізнесу та розширення кількості галузей і сфер для іноземних інвестицій.
«Незалежно від того, як змінюється зовнішнє середовище, Китай завжди виконує свої зобов'язання щодо відкритості для іноземних компаній і запрошує інвесторів збільшувати свою присутність у країні», - заявила Мао.
Водночас речниця зовнішньополітичного відомства не назвала обсягів виведеного з Китаю в 2024 році іноземного капіталу та кількості іноземних компаній, які згорнули діяльність у КНР минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
|«Смотрящий за Києвом» Комарницький зміг утекти за кордон після оголошення підозри, – ЗМІ
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|США запровадять мита у 200% на алкоголь із країн ЄС, якщо Євросоюз не скасує мита на віскі - Трамп
|Поліція Бельгії провела обшуки через новий корупційний скандал у Європарламенті
|У Китаї заявляють про зростання іноземних інвестицій, які вже сягнули $2,87 трильйона
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Мексика поки не вживатиме заходів у відповідь на американські мита
|Американські харчові компанії-гіганти просять Трампа звільнити частину імпорту від мит
|У Росії зупиняє роботу Новотроїцький завод хромових сполук через західні санкції - ЦПД
Бізнес
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters