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АНАЛІТИКА

У Китаї заявляють про зростання іноземних інвестицій, які вже сягнули $2,87 трильйона

 

Дані китайського уряду вказують на те, що КНР залишається одним із найпривабливіших місць для іноземних інвесторів із прибутковістю їх фінансових вкладень на рівні 9%, одному з найвищих у світі.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китяю Мао Нін, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Офіційні дані свідчать, що Китай залишається головним місцем для транснаціональних інвестицій», - сказала Мао Нін.

За її словами, до кінця 2024 року кількість компаній, що фінансуються з-за кордону, у Китаї зросла майже до 1,24 мільйона, а фактично використані іноземні інвестиції становили 20,6 трильйона юанів (2,87 трильйона доларів США).

«Тільки минулого року в Китаї було зареєстровано близько 60 тисяч компаній з іноземними інвестиціями, що на 9,9% більше, ніж у попередньому році. Рівень прибутковості іноземних інвестицій у КНР залишається на рівні приблизно 9% протягом останніх п'яти років, що є одним із найвищих показників у світі», - зазначила дипломатка.

Вона запевнила, що уряд Китаю цього року продовжить активно заохочувати іноземних інвесторів збільшувати інвестиції в країну шляхом поліпшення умов ведення бізнесу та розширення кількості галузей і сфер для іноземних інвестицій.

«Незалежно від того, як змінюється зовнішнє середовище, Китай завжди виконує свої зобов'язання щодо відкритості для іноземних компаній і запрошує інвесторів збільшувати свою присутність у країні», - заявила Мао.

Водночас речниця зовнішньополітичного відомства не назвала обсягів виведеного з Китаю в 2024 році іноземного капіталу та кількості іноземних компаній, які згорнули діяльність у КНР минулого року.
Ключові теги: Китай
 

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