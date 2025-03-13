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Мексика поки не вживатиме заходів у відповідь на американські мита
13:41 13.03.2025 |
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що Мексика не буде відразу відповідати на тарифи на сталь і алюміній, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє AFP, передає Укрінформ.
За її словами, мексиканський уряд почекає до наступного місяця, коли Трамп пообіцяв ввести окремі взаємні мита, щоб побачити, чи потрібно йому відповідати.
«Ми почекаємо до 2 квітня, а потім вирішимо, чи запроваджувати взаємні тарифи, у випадку з алюмінієм і сталлю, чи ні», - сказала Шейнбаум.
Вона також пообіцяла шукати рішення з Трампом шляхом переговорів.
«Ми сподіваємося, що оскільки у нас є торговельна угода і немає мексиканських тарифів на Сполучені Штати, то не буде і взаємних тарифів», - додала вона.
Запроваджені Трампом мита на імпорт сталі та алюмінію набули чинності 12 березня «без жодних винятків або вилучень», як і обіцяв Білий дім.
Мексика є основним постачальником сталі до Сполучених Штатів.
Між сусідніми країнами діє угода про вільну торгівлю, в яку також входить Канада.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив, що Мексика до 2 квітня не повинна сплачувати мита на товари, які підпадають під дію торговельного пакту між країнами та Канадою.
Раніше Трамп погодився запровадити пільговий митний період на один місяць на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики.
Запровадження тарифів спричинило торговельну війну між США, Канадою, Мексикою, а також Китаєм: зокрема у відповідь на початкові 25% тарифи Трампа, Канада і Мексика оголосили про імпортні мита, а Китай оголосив про запровадження тарифів в розмірі 10-15% на широкий перелік груп аграрного імпорту зі Сполучених Штатів.
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