Американські харчові компанії-гіганти просять Трампа звільнити частину імпорту від мит

Найбільші виробники харчових продуктів, зокрема PepsiCo, Conagra, JM Smucker, Quaker Oats і кавовий бренд Folgers, звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням про цільове звільнення від тарифів на імпорт какао і фруктів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У листі, надісланому у понеділок Асоціацією споживчих брендів (Consumer Brands Association), яка представляє компанії, міститься прохання звільнити від мит недоступні в США інгредієнти, щоб захистити виробників.

Серед імпортних товарів, які недоступні на внутрішньому ринку, названі кава, овес, какао, спеції, тропічні фрукти та жерсть, що використовуються під час виробництва продуктів харчування та побутових товарів.

«Ми вважаємо, що цілеспрямоване і ретельно вивірене вилучення цих інгредієнтів і матеріалів з тарифів доцільне для найкращого захисту американських виробників і підтримки зусиль щодо зниження споживчої інфляції», - йдеться в листі.

Віцепрезидент з питань кампаній та спеціальних проєктів Асоціації споживчих брендів Том Мадрецький сказав, що лист має на меті започаткувати розмову з адміністрацією Трампа про винятки з мит. За його словами, застосування тарифів має «здійснюватися стратегічно, і воно повинно бути спрямоване на захист виробників». Він зазначив, що бамбукове волокно з Австралії, яке використовується в абсорбуючих прокладках для підгузників, також недоступнем на внутрішньому ринку.

Американські компанії Colgate Palmolive і Edgewell також стикаються з впливом тарифів. Colgate, яка виробляє зубну пасту в Мексиці, шукає шляхи зменшення впливу мит, але у компанії не очікують, що вдасться повністю їх пом'якшити. Procter & Gamble також заявила, що, можливо, їй доведеться підвищити ціни через тарифну війну між країнами.

Як повідомляв Укрінформ, на початку місяця США запровадили 25% мита на товари, які імпортуються з Канади й Мексики. У відповідь Канада оголосила дзеркальні мита на американські товари на 30 млрд доларів. Хоча США згодом помʼякшили свою тарифну політику, у Канаді наголошують, що не відмовляться від дзеркальних мит, поки США не скасують усі невиправдані торговельні обмеження.