Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американські харчові компанії-гіганти просять Трампа звільнити частину імпорту від мит
13:38 13.03.2025 |
Найбільші виробники харчових продуктів, зокрема PepsiCo, Conagra, JM Smucker, Quaker Oats і кавовий бренд Folgers, звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням про цільове звільнення від тарифів на імпорт какао і фруктів.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
У листі, надісланому у понеділок Асоціацією споживчих брендів (Consumer Brands Association), яка представляє компанії, міститься прохання звільнити від мит недоступні в США інгредієнти, щоб захистити виробників.
Серед імпортних товарів, які недоступні на внутрішньому ринку, названі кава, овес, какао, спеції, тропічні фрукти та жерсть, що використовуються під час виробництва продуктів харчування та побутових товарів.
«Ми вважаємо, що цілеспрямоване і ретельно вивірене вилучення цих інгредієнтів і матеріалів з тарифів доцільне для найкращого захисту американських виробників і підтримки зусиль щодо зниження споживчої інфляції», - йдеться в листі.
Віцепрезидент з питань кампаній та спеціальних проєктів Асоціації споживчих брендів Том Мадрецький сказав, що лист має на меті започаткувати розмову з адміністрацією Трампа про винятки з мит. За його словами, застосування тарифів має «здійснюватися стратегічно, і воно повинно бути спрямоване на захист виробників». Він зазначив, що бамбукове волокно з Австралії, яке використовується в абсорбуючих прокладках для підгузників, також недоступнем на внутрішньому ринку.
Американські компанії Colgate Palmolive і Edgewell також стикаються з впливом тарифів. Colgate, яка виробляє зубну пасту в Мексиці, шукає шляхи зменшення впливу мит, але у компанії не очікують, що вдасться повністю їх пом'якшити. Procter & Gamble також заявила, що, можливо, їй доведеться підвищити ціни через тарифну війну між країнами.
Як повідомляв Укрінформ, на початку місяця США запровадили 25% мита на товари, які імпортуються з Канади й Мексики. У відповідь Канада оголосила дзеркальні мита на американські товари на 30 млрд доларів. Хоча США згодом помʼякшили свою тарифну політику, у Канаді наголошують, що не відмовляться від дзеркальних мит, поки США не скасують усі невиправдані торговельні обмеження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
|«Смотрящий за Києвом» Комарницький зміг утекти за кордон після оголошення підозри, – ЗМІ
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|США запровадять мита у 200% на алкоголь із країн ЄС, якщо Євросоюз не скасує мита на віскі - Трамп
|Поліція Бельгії провела обшуки через новий корупційний скандал у Європарламенті
|У Китаї заявляють про зростання іноземних інвестицій, які вже сягнули $2,87 трильйона
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Мексика поки не вживатиме заходів у відповідь на американські мита
|Американські харчові компанії-гіганти просять Трампа звільнити частину імпорту від мит
|У Росії зупиняє роботу Новотроїцький завод хромових сполук через західні санкції - ЦПД
Бізнес
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters