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АНАЛІТИКА

У Росії зупиняє роботу Новотроїцький завод хромових сполук через західні санкції - ЦПД

 

Новотроїцький завод хромових сполук, розташований в Оренбурзькій області (РФ), зупиняє роботу через західні санкції.

Про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Укрінформ.

«Новотроїцький завод хромових сполук в Оренбурзькій області Росії зупиняє свою роботу. Керівництво заводу прямо говорить - все через західні санкції. Підприємство більше не може працювати, оскільки залишилося без сировини, яка постачалася з-за кордону», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у січні цього року Новотроїцький завод потрапив до санкційного списку США. Це підприємство є одним з найбільших в РФ постачальників хрому та хромових сполук, критично важливих для виробництва артилерійських стволів, тож його зупинка стане відчутним ударом по російській «оборонці», зауважили в ЦПД.

Водночас там звернули увагу на те, як російська пропаганда змінює риторику щодо санкцій. Ніхто більше не говорить про «непрацюючі» чи «корисні» санкції, бо ігнорувати реальність стало неможливо, додали у ЦПД.
Ключові теги: Росія
 

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