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У Росії зупиняє роботу Новотроїцький завод хромових сполук через західні санкції - ЦПД
13:34 13.03.2025 |
Новотроїцький завод хромових сполук, розташований в Оренбурзькій області (РФ), зупиняє роботу через західні санкції.
Про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Укрінформ.
«Новотроїцький завод хромових сполук в Оренбурзькій області Росії зупиняє свою роботу. Керівництво заводу прямо говорить - все через західні санкції. Підприємство більше не може працювати, оскільки залишилося без сировини, яка постачалася з-за кордону», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у січні цього року Новотроїцький завод потрапив до санкційного списку США. Це підприємство є одним з найбільших в РФ постачальників хрому та хромових сполук, критично важливих для виробництва артилерійських стволів, тож його зупинка стане відчутним ударом по російській «оборонці», зауважили в ЦПД.
Водночас там звернули увагу на те, як російська пропаганда змінює риторику щодо санкцій. Ніхто більше не говорить про «непрацюючі» чи «корисні» санкції, бо ігнорувати реальність стало неможливо, додали у ЦПД.
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