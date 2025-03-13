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АНАЛІТИКА

FT: Угорщина вимагає зняти санкції з Фрідмана в обмін на зняття свого вето

 

Угорщина вимагає виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана, в іншому разі вона погрожує заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти близько 2 тисяч росіян.

Про це повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Обмеження на поїздки і заморожування активів, накладені Євросоюзом на політиків і бізнесменів, які підтримували або сприяли війні Росії проти України, закінчуються в суботу, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

За словами чотирьох співрозмовників видання, посол Угорщини в ЄС зажадав, щоб Фрідман, який заробив свої статки в Росії до переїзду в Лондон десять років тому, був виключений зі списку як ціна Будапешта, що дозволить продовжити всі інші санкції.

Посли ЄС зустрічаються в Брюсселі в четвер після кількох днів переговорів, які досі не привели до компромісу.

Найвідданіші союзники України, зокрема, держави Балтії, виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС проти Москви, особливо до завершення будь-яких переговорів про припинення вогню за посередництва США.

За словами трьох посадовців, Люксембург підтримує зусилля, спрямовані на виключення Фрідмана зі списку. Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne, вимагаючи відшкодування збитків, пов'язаних із санкціями, у розмірі $15,8 млрд.

Угорщина спочатку вимагала виключити зі списку вісім імен, у тому числі інших російських мільярдерів, таких як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петр Авен. Але тепер Будапешт, за словами джерел, наполягає на виключенні Фрідмана.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", у Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня може припинитися.

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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