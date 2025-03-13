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АНАЛІТИКА

РФ вдвічі скоротила експорт дизеля в Африку через атаки на НПЗ

 

У лютому експорт російського дизельного пального до африканських країн впав майже вдвічі - до 684 тис. т проти 1,27 млн т у січні.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається ,що це пов'язано з атаками українських дронів на нафтопереробні заводи, що призвело до аварій і зупинки виробництва.

Також на 41% скоротилися постачання до Бразилії, а експорт у країни Південної Америки зменшився до нуля. Туреччина, яка залишається найбільшим ринком для російського дизеля, отримала на 12% менше - 1,13 млн т. Загальний морський експорт дизеля з Росії знизився на 15% - до 3,13 млн т.

Через аварії після атак дронів у лютому в Росії простоювали потужності на 3,5 млн т нафти.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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