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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
РФ вдвічі скоротила експорт дизеля в Африку через атаки на НПЗ
12:58 13.03.2025 |
У лютому експорт російського дизельного пального до африканських країн впав майже вдвічі - до 684 тис. т проти 1,27 млн т у січні.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається ,що це пов'язано з атаками українських дронів на нафтопереробні заводи, що призвело до аварій і зупинки виробництва.
Також на 41% скоротилися постачання до Бразилії, а експорт у країни Південної Америки зменшився до нуля. Туреччина, яка залишається найбільшим ринком для російського дизеля, отримала на 12% менше - 1,13 млн т. Загальний морський експорт дизеля з Росії знизився на 15% - до 3,13 млн т.
Через аварії після атак дронів у лютому в Росії простоювали потужності на 3,5 млн т нафти.
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