Anthropic просить уряд США захистити американські ШІ-компанії від китайських шпигунів

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей стурбований тим, що шпигуни з Китаю можуть заволодіти "алгоритмічними секретами" провідних американських ШІ-компаній. Він звернувся до уряду США з закликом втрутитися в цю ситуацію, пише TechCrunch.

Амодей заявив, що Китай відомий своїм "широкомасштабним промисловим шпигунством" що компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Anthropic, майже напевно є його цілями.

"Багато з цих алгоритмічних секретів - це секрети вартістю 100 мільйонів доларів, і вони складаються з декількох рядків коду", - сказав він. - І, знаєте, я впевнений, що є люди, які намагаються їх вкрасти, і, можливо, їм це вдається".

Раніше компанія Anthropic подала рекомендації до Офісу науково-технічної політики Білого дому. Вони стверджують, що федеральний уряд має співпрацювати з лідерами індустрії ШІ для зміцнення безпеки лабораторій ШІ, зокрема через співпрацю з розвідувальними органами США та їхніми союзниками.

Аводей також раніше закликав США посилити контроль за експортом ШІ-чипів до Китаю. Він зазначив, що DeepSeek отримав "найгірший результат" у критичному тесті на безпеку даних про біологічну зброю, проведеному компанією Anthropic.

Занепокоєння Амодея, як він виклав у своєму есе "Машини люблячої благодаті" та інших роботах, зосереджене на тому, що Китай використовує ШІ для авторитарних і військових цілей.