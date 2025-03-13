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АНАЛІТИКА

У Норвегії шукають місце для нового командного центру НАТО

 

У Норвегії визначаються з місцем розташування нового командного центру Північноатлантичного альянсу, рішення мають ухвалити найближчим часом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

У НАТО вирішили створити ще один, третій центр для координації повітряних операцій, що розміститься у Норвегії. Він стане доповненням до вже наявних регіональних центрів у Німеччині та Іспанії.

Центр має запрацювати з 2027 року, там будуть працювати кілька сотень людей.

Найближчими тижнями уряд Норвегії має визначитись, де саме розмістити його. Ймовірними варіантами називають муніципалітет Буде у центральній частині країни та Рюгге на крайньому півдні, неподалік Осло. У Повітряних силах нібито більше схиляються до останнього варіанту, а мер Буде висловлює інтерес у тому, щоб обрали їхнє місто.

У публікації зазначають, що в обох місцях у горах вже є придатна для цього військова інфраструктура - раніше засекречені об'єкти, які у досить доброму стані і не потребують значної модернізації.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде сказав, що утримається від коментарів, а рішення чекати "вже недовго".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше матимуть справу з президентом США Дональдом Трампом.
Ключові теги: Норвегія
 

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