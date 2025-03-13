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Американці вважають нестабільними дії Трампа щодо економіки США, - соцопитування
09:06 13.03.2025 |
Більшість американців вважають дії президента США Дональда Трампа в економічній сфері занадто нестабільними. Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування Reuters/Ipsos.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Респондентам задали питання "Чи є кроки Трампа, що призводять до хитання економіки, занадто непередбачуваними?".
Близько 57% американців вважають, що президент Дональд Трамп занадто непостійний у своїх діях, спрямованих на оздровлення економіки США. Зокрема, це стосується його агресивної стратегії оподаткування імпорту, що налякала фондовий ринок.
Третина респондентів сказали, що дії Трампа не були надто непередбачуваними, а 11% не були впевнені або не відповіли. Приблизно кожен третій республіканець сказав, що дії Трампа були занадто непередбачуваними.
Водночас, пише агентство, 79% республіканців під час дводенного опитування зазначили, що згодні з твердженням, що дії Трампа в економіці "окупляться у довгостроковій перспективі". Це свідчить про те, що деякі люди в партії президента не у захваті від його стилю правління, але погоджуються з суттю його політики.
При цьому 41% загалом - і лише 5% серед демократів сказали, що політика Трампа врешті-решт окупиться.
Близько 70% респондентів опитування - зокрема дев'ять з 10 демократів та шість з 10 республіканців - заявили, що очікують на підвищення тарифів, що зробить продукти й інші регулярні покупки дорожчими.
Близько 61% респондентів в опитуванні заявили, що головним пріоритетом Трампа має бути стримування зростання цін.
Опитування було проведене 11-12 березня. У ньому взяли участь 1422 дорослих американця по всій країні. Похибка для всіх респондентів становить 3 відсоткові пункти.
Дестабілізація економіки США
Останні кардинальні рішення адміністрації президента США Дональда Трампа негативно вплинули на ситуацію в економіці країни.
Так, з 4 березня набули чинності 25% мита на імпорт товарів з Канади та Мексики до США, які адміністрація Трампа запровадила ще у лютому. У відповідь Канада запровадила мита на американські товари на суму 155 млрд доларів.
11 березня Трамп запровадив мита на імпорт сталі й алюмінію з Канади та довів загальну ставку до 50%. Оттава анонсувала аналогічні заходи у відповідь.
Після таких намірів, Трамп відмовився запроваджувати 50% мито, однак опівночі 12 березня набув чинності 25-відсотковий тариф на сталь та алюміній для Канади.
Країни Європейського Союзу анонсували власні контрзаходи на проти нових мит США на імпорт металів загальним обсягом 26 млрд євро.
Ця тарифна війна обвалила ключові індекси фондового ринку США.
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