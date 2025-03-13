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Джастін Трюдо піде у відставку в пʼятницю - ЗМІ
09:03 13.03.2025 |
Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосить про відставку вже цієї пʼятниці.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.
"Трюдо офіційно оголосить про свою відставку у пʼятницю, таким чином розпустивши і свій уряд", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що негайно після цього присягу приймуть члени нового уряду на чолі із премʼєр-міністром Марком Карні. "Поінформовані джерела стверджують, що до уряду Карні увійдуть 15-20 міністрів", - стверджує CBC News.
Зазначається, що до чинного уряду Канади входять 37 міністрів. "Багато міністрів змінять свої портфелі або втратять їх. Команда Карні контактувала із ними протягом останніх 48 годин, аби повідомити про зміни", - зауважується у статті.
CBC News додає, що новий премʼєр-міністр поки не змінюватиме міністрів, відповідальних за відносини зі США, зокрема глав МЗС, мінфіну та промисловості. "Очікується, що незабаром після завершення церемонії прийняття присяги, Карні оголосить дострокові вибори до того, як відновляться засідання парламенту 24 березня. Це значить, що канадці можуть очікувати голосування наприкінці квітня чи початку травня", - стверджує видання.
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