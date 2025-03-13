Майбутній прем’єр Гренландії відкидає наміри Трампа щодо острова

Імовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відкидає наміри президента США Дональда Трампа взяти острів під американський контроль.

Як передає Укрінформ з посиланням на The Hill, про це він сказав у інтерв'ю в середу.

Партія Demokraatit, очолювана Нільсеном, яка виступає за поступове здобуття незалежності від Данії, здобула несподівану перемогу на парламентських виборах у вівторок, випередивши дві ліві політичні сили, які сформували попередній уряд.

«Ми не хочемо бути американцями, - сказав 33-річний переможець виборів. - Ні, ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями, і ми хочемо мати власну незалежність у майбутньому. І ми хочемо самі будувати нашу власну країну».