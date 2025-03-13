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У Трампа допускають обговорення з Росією санкцій ЄС
08:50 13.03.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіовважає, що питання про санкції Європейського Союзу проти Росії може зіграти свою роль на переговорах із російською делегацією навколо пропозиції щодо перемир'я в Україні.
"Я вже публічно говорив, що європейці ввели низку санкцій проти РФ, і я вважаю, що на будь-яких переговорах із росіянами, якщо ми до них дійдемо, я сподіваюся, вони порушуватимуть питання про європейські санкції, введені проти них. Тож я думаю, що питання європейських санкцій буде обговорюватися, не кажучи вже про те, що трапиться з замороженими активами", - сказав він журналістам 12 березня.
На його думку, для досягнення миру в Україні європейці мають ухвалити якесь рішення щодо того, що збираються робити з санкціями. Саме тому, на переконання Рубіо, представники Європи мають бути залучені.
Рубіо про гарантії безпеки для України
Ще однією темою, яка, за його словами, порушуватиметься на переговорах з Росією, стануть "всілякі обіцянки у сфері безпеки, які європейці дали Україні".
У відповідь на запитання, чи є угода України зі США щодо ресурсів "різновидом гарантій безпеки", Рубіо сказав, що це "щось", вигідне обидвом сторонам.
"Очевидно, що якщо у США є економічні інтереси, ми пов'язані економічно, співпрацюємо в чомусь, то ми також будемо зацікавлені в майбутньому України. Я б не став розглядати це як гарантію безпеки, але, безумовно, якщо у США є економічний інтерес, який приносить дохід нашому народові й народові України, ми будемо зацікавлені в його захисті, якщо він зіштовхнеться з викликами або опиниться під загрозою", - сказав він.
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