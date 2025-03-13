Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 04:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з «російським колегою»
23:50 12.03.2025 |
Речниця Білого дому Керолайн Левітт (Karoline Leavitt) заявила, що радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц мав у середу розмову зі своїм "російським колегою".
"Команда президента продовжує комікувати з росіянами, радник з нацбезпеки Майк Волц мав телефонну розмову зі своїм російським колегою сьогодні, з метою закінчити цю війну", - сказала вона під час ефіру телеканалу Fox News.
Не уточнюється, хто саме говорив з боку РФ, оскільки там немає посади радника президента з національної безпеки.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що може зробити «дуже погані для Росії речі», але не хоче заради миру
|Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський
|Рада заборонила повертати державі землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому
|ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Ердоган закликав Росію «конструктивно відповісти» на пропозицію перемир'я від США
|Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України – Лекорню
|Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з «російським колегою»
|Партія головного опонента Орбана впевнено лідирує за рік до виборів
|Rheinmetall готовий озброїти в Україні миротворців
|Більше половини французів підтримали б «ядерну парасольку» Франції для союзників
Бізнес
|Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей
|Компактний електрокар Volkswagen ID.1 вироблятимуть у Португалії
|Процесор Apple M3 Ultra з Mac Studio Pro на 38% перевершує нові чипи M4 Max
|Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
|Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Атаку на X (Twitter) здійснила група хакерів Dark Storm Team, але Маск каже про українські IP-адреси