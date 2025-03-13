Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з «російським колегою»

Речниця Білого дому Керолайн Левітт (Karoline Leavitt) заявила, що радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц мав у середу розмову зі своїм "російським колегою".

"Команда президента продовжує комікувати з росіянами, радник з нацбезпеки Майк Волц мав телефонну розмову зі своїм російським колегою сьогодні, з метою закінчити цю війну", - сказала вона під час ефіру телеканалу Fox News.

Не уточнюється, хто саме говорив з боку РФ, оскільки там немає посади радника президента з національної безпеки.