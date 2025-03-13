Партія головного опонента Орбана впевнено лідирує за рік до виборів

Партія "Тиса" на чолі з угорським опозиційним політиком Петером Мадяром утримує відрив від партії влади "Фідес" премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана серед виборців, які визначились з думкою.

Про це свідчить опитування агенції Medián для порталу HVG.hu, повідомляє "Європейська правда".

Опитування, яке було завершено минулими вихідними, показало, що 46% тих, хто знає, яку партію вони обрали б, проголосували б за "Тису", тоді як за блок "Фідес-KDNP" - лише 37%.

Виходячи з цього, "Фідес" майже не скоротив відрив від провідної опозиційної партії в порівнянні з листопадом 2024 року - тоді опитування Medián виявило різницю між політсилами в 11 пунктів серед виборців, що визначились.

Також опитування показало, що виборці "Тиси" є найбільш відданими своїй партії: 90% з них точно прийшли б на вибори, якби вони відбулися цієї неділі. Серед електорату "Фідес" таких 80%.

Крім того, 56% респондентів заявили, що вітали б зміну уряду в Угорщині, тоді як 35% воліли б, щоб нинішній уряд продовжив роботу після виборів.

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині. Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".