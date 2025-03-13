Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 04:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Більше половини французів підтримали б «ядерну парасольку» Франції для союзників
23:35 12.03.2025 |
Майже 60% французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів.
Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування Elabe на замовлення BFMTV.
59% опитаних французів висловили згоду з твердженням, що "в інтересах Франції - захищати інші європейські країни, зокрема ядерною зброєю".
Позитивні відповіді переважають серед виборців майже усього політичного спектру, крім ультраправих: серед прихильників лівих ствердно відповіли 76%, виборців блоку Макрона - 84%, правих - 65%, ультраправих - 39%.
Приводом для опитування стали слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.
59% опитаних вважають, що Франція є сильною з військової точки зору. 60% думають, що Франція спроможна прийти на допомогу іншим європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу Росії.
При цьому лише 48% думають, що Франція може успішно оборонятися, якби йшлося про російську агресію на своїй території.
41% вважають, що військова могутність Франції достатньо переконлива, щоб стримати Росію від агресії.
Респондентів запитали також, де, на їхню думку, найкраще було б взяти додаткові гроші на інвестиції в обороноздатність, про що багато говорив Макрон у своїй стратегічній промові.
49% вважають, що джерелом могло б бути підвищення податків для найбагатших та для великого бізнесу, 48% назвали запозичення, 37% - переорієнтацію інвестицій коштів у рамках програм страхування, накопичень на пенсію тощо, які вкладають у різні сфери, на інвестиції у французький ОПК.
Абсолютна більшість виступають проти того, щоб це відбувалось за рахунок урізання соціальних витрат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що може зробити «дуже погані для Росії речі», але не хоче заради миру
|Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський
|Рада заборонила повертати державі землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому
|ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Ердоган закликав Росію «конструктивно відповісти» на пропозицію перемир'я від США
|Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України – Лекорню
|Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з «російським колегою»
|Партія головного опонента Орбана впевнено лідирує за рік до виборів
|Rheinmetall готовий озброїти в Україні миротворців
|Більше половини французів підтримали б «ядерну парасольку» Франції для союзників
Бізнес
|Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей
|Компактний електрокар Volkswagen ID.1 вироблятимуть у Португалії
|Процесор Apple M3 Ultra з Mac Studio Pro на 38% перевершує нові чипи M4 Max
|Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
|Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників
|Tesla стає токсичною: власники маскують авто під Honda, Audi та Mazda
|Атаку на X (Twitter) здійснила група хакерів Dark Storm Team, але Маск каже про українські IP-адреси