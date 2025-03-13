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АНАЛІТИКА

Більше половини французів підтримали б «ядерну парасольку» Франції для союзників

 

Майже 60% французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування Elabe на замовлення BFMTV.

59% опитаних французів висловили згоду з твердженням, що "в інтересах Франції - захищати інші європейські країни, зокрема ядерною зброєю".

Позитивні відповіді переважають серед виборців майже усього політичного спектру, крім ультраправих: серед прихильників лівих ствердно відповіли 76%, виборців блоку Макрона - 84%, правих - 65%, ультраправих - 39%.

Приводом для опитування стали слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

59% опитаних вважають, що Франція є сильною з військової точки зору. 60% думають, що Франція спроможна прийти на допомогу іншим європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу Росії.

При цьому лише 48% думають, що Франція може успішно оборонятися, якби йшлося про російську агресію на своїй території.

41% вважають, що військова могутність Франції достатньо переконлива, щоб стримати Росію від агресії.

Респондентів запитали також, де, на їхню думку, найкраще було б взяти додаткові гроші на інвестиції в обороноздатність, про що багато говорив Макрон у своїй стратегічній промові.

49% вважають, що джерелом могло б бути підвищення податків для найбагатших та для великого бізнесу, 48% назвали запозичення, 37% - переорієнтацію інвестицій коштів у рамках програм страхування, накопичень на пенсію тощо, які вкладають у різні сфери, на інвестиції у французький ОПК.

Абсолютна більшість виступають проти того, щоб це відбувалось за рахунок урізання соціальних витрат.

Ключові теги: Франція
 

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