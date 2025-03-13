На шляху до незалежності? У Гренландії формують новий уряд

У Гренландії у середу, 12 березня, на наступний день після парламентських виборів, почалися переговори щодо формування нового уряду, завданням стане складення плану здобуття незалежності від Данії.

Як передає агенція AFP, п'ять партій, обраних до парламенту, зустрілися в середу вранці для переговорів про формування правлячої коаліції, оскільки жодна з них не отримала більшості з 31 місця в парламенті. Усі партії та більшість з 57 тисяч мешканців підтримують незалежність.

Утім, дві партії, які здобули перемогу - опозиційні правоцентристські демократи і націоналістична партія "Налерак" - розходяться в думках щодо того, як швидко має відбуватися процес здобуття незалежності.

Поступове чи швидше просування до незалежності?

"Демократи" несподівано потроїли свій результат, набравши 29,9 відсотка голосів. Вони хочуть, щоб Гренландія розірвала зв'язки з Данією лише після того, як здобуде власну фінансову незалежність. Партія "Налерак", яка подвоїла свій результат до 24,5 відсотків, хоче якнайшвидше здобути незалежність Гренландії.

Вибори завдали сильного удару по двох партіях - лівозеленій інуїтській Ataqatigiit та соціал-демократичній Siumut, які домінували в політиці на острові відтоді, як йому було надано самоврядування в 1979 році.

Парламентські вибори на самоврядній данській території відбулося після того, як президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв щодо можливості поширення суверенітету США на Гренландію, навіть не виключив силового сценарію.

Острів може здобути незалежність лише після референдуму

Гренландія є автономною територією у складі Данії. За угодою з Данією від 2009 року острів може набути незалежності, але тільки після проведення референдуму. Питання незалежності було однією з ключових тем передвиборної кампанії. Соціологічні опитування показують, що більшість гренландців хотіли б цього, але вони поки що не уявляють, коли і як це може статися.

Опитування, проведене у січні, показало, що лише шість відсотків населення острова виступають за входження до складу США.