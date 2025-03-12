Росія хоче призначити свого шпигуна головою місії ОБСЄ у Сербії - ЗМІ

Російський дипломат Дмитро Іорданіді, який був відкликаний з Бельгії через звинувачення у шпигунській діяльності, зараз номінований на посаду голови місії ОБСЄ у Сербії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у журналістському розслідуванні, опублікованому Радіо Свобода (RFE/RL).

"Російський дипломат, відкликаний з Брюсселя на тлі чистки шпигунів, проведеної бельгійською владою, був номінований на посаду голови місії в Сербії найбільшої в Європі безпекової організації. Це виявило спільне розслідування RFE/RL та кількох європейських медіа", - йдеться у матеріалі.

Відповідно до наявного в редакції внутрішнього документу ОБСЄ, Москва висунула кандидатуру Дмитра Іорданіді на посаду голови місії ОБСЄ в Сербії. При цьому, Іорданіді є одним з 20 російських дипломатів, "які тихо покинули Брюссель у 2023 році через звинувачення від Служби державної безпеки Бельгії (VSSE) в шпигунстві під прикриттям".

Зазначається, що Іорданіді, якого бельгійська розвідка вважає пов'язаним зі Службою зовнішньої розвідки РФ, був єдиним дипломатом з 20, якого не оголосили офіційно персоною нон-грата - Москва відкликала його після того, як "Бельгія повідомила, що Іорданіді буде оголошений персоною нон-грата, якщо Москва не відкличе його".

"Зараз Москва намагається повернути Іорданіді до ОБСЄ - багатосторонньої організації, що базується у Відні, яка до вторгнення Росії в Україну у 2022 році відігравала центральну роль у моніторингу російської агресії в Україні та намагалася бути посередником між Москвою і Києвом", - зазначається у розслідуванні.

Згідно з наявними у Радіо свобода документами, Іорданіді був одним з восьми кандидатів на посаду голови місії ОБСЄ в Сербії після 1 грудня 2024 року, коли закінчився термін подачі заявок на участь у конкурсі. Крім того, Росія також висунула його кандидатуру на посаду керівника програмного офісу ОБСЄ в столиці Киргизстану Бішкеку і на таку ж посаду в столиці Казахстану Астані.

У ОБСЄ повідомили в коментарі, що набір на всі три посади все ще триває, і відмовилися від коментарів, посилаючись на конфіденційність.

Як повідомляв Укрінформ, на зимовій зустрічі ПА ОБСЄ минулого року, латвійський депутат Рігардс Колс натякнув на можливу причетність росіянки Дар'ї Боярської, яка на той момент обіймала посаду керівника Віденського офісу ПА, до шпигунства на користь Росії.

Перед цим про Дар'ю Боярську розповідало Радіо Свобода у своєму розслідуванні під назвою "Полковник" і перекладачка Путіна. Кремлівський "десант" в ОБСЄ". Зазначалося, що Боярську взяли на постійну роботу в міжнародний секретаріат ПА ОБСЄ у лютому 2021 року, а до цього вона працювала в російському МЗС і часто супроводжувала Путіна та Лаврова у закордонних поїздках, зокрема була перекладачкою на переговорах Путіна з тодішнім президентом США Трампом.

Також вказувалося на не зовсім прозору процедуру призначення Боярської керівницею віденського бюро зв'язків ПА ОБСЄ. На цій посаді вона отримала доступ до робочих контактів ОБСЄ у Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії, брала участь у підготовці офіційних візитів членів ПА ОБСЄ, а також у підготовці місій, які здійснюють спостереження за виборами.