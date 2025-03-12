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Китай відмовляється від транзиту вантажів через Росію
16:35 12.03.2025 |
Обмеження Росії на транзит товарів подвійного призначення спричинили різке зниження вантажопотоку з Китаю до Європи залізницею.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається, що китайські постачальники втратили довіру до маршруту після масових конфіскацій їхніх вантажів російськими митниками.
"Ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада", - заявив генеральний директор шанхайської компанії Air Sea Transport Ендрю Цзян.
Росія посилила контроль за транзитом у жовтні, зокрема щодо механічних і електронних виробів, які можуть використовуватися у військових цілях.
Водночас частина конфіскованих товарів залишалася в РФ через західні санкції. Це паралізувало логістичні потоки - щомісяця через Росію в Європу транспортується до 80 тисяч контейнерів.
На тлі проблем Китай і Казахстан відкрили новий залізничний маршрут в обхід Росії. Потяги слідуватимуть через Туркменістан, Іран і Туреччину до Європи. Також Пекін розвиває альтернативні маршрути через Центральну Азію та Каспійське море.
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